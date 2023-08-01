Суд Волгограда допросил свидетелей геноцида мирных жителей нацистами в годы ВОВ

Волгоградский суд допросил свидетелей по делу о геноциде мирных жителей нацистами в годы Великой Отечественной войны

Tекст: Ольга Никитина

В рамках первого судебного заседания прокурор Волгоградской области Денис Костенко допросил экспертов-историков, а также непосредственных свидетелей преступлений нацистов – 84-летнюю Розу Вишневскую, 93-летнюю Галину Ушкову, 86-летнего Николая Сытина и 96-летнюю Лидию Киселеву. Они рассказали, как нацисты превратили детство в самый страшный период их жизни, говорится в сообщении проекта безсрокадавности.рф.

«23 августа 1942 года началась бомбежка. Все вокруг горело, стреляли, бомбили, это было что-то страшное. На третий день бомбежки мы оказались на улице. Попал снаряд между нашим домом и соседским. Осталась только воронка, хорошо нас не было в это время дома. Мы начали скитаться по оврагам, рыли ямы, чтобы спрятаться поглубже и только бы спастись. Вокруг было много убитых людей, я была ребенком, но я это помню. Мы прятались, пока нас не нашли немцы и не увезли», – рассказала Роза Вишневская. По словам Розы Васильевны, женщин, стариков и детей свозили в бывшие курятники, где держали в холоде и без еды. Каждое утро из сарая выносили трупы, а на их место привозили новых и новых людей.

Семью Галины Ушковой немцы выгнали из дома, где обосновали штаб. Им также пришлось скитаться по оврагам и жить в пещерах. От голода у Галины Алексеевны умерла полуторагодовалая сестра. «Осенью 1942 года немцы собрали много мирного населения и погнали в сторону Ростова. Когда мы шли по городу, видели много трупов, вокруг были одни развалины. По дороге немцы отбирали у родителей детей, которым на тот момент уже было 14 лет, и отправляли в Германию», – вспоминает Галина Алексеевна.

86-летний Николай Сытин вспоминает, как немцы погнали его самого, его брата и бабушку в Белую Калитву. Они шли последними в колонне из-за состояния бабушки. «Когда всех сажали в вагоны, нас сопровождали бандеровцы. Они кинули что-то, а брат Витька подумал, что это хлеб и протянул руки. Его прикладом по лицу ударили. Было много крови», – вспоминает со слезами на глазах Николай Сытин. После освобождения их с братом отдали в детский дом.

В судебном заседании также приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, депутат Государственной думы Елена Цунаева, историки, эксперты, представители общественности, волонтеры. «Администрация Волгоградской области поддерживает заявление прокурора области о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в период 1941–1945 годов на территории Сталинградской области в отношении мирных жителей, геноцидом народа Советского Союза. Считаем это заявление обоснованным и поддерживаем его в полном объеме», – заявил Андрей Бочаров.

Со своей стороны депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева отметила, что Сталинградская битва и оккупация некоторых частей региона длилась суммарно 200 дней и ночей. «За это время враг успел реализовать все те действия, которые были зафиксированы в Генеральном плане «Ост» и попадают под статью «Геноцид». Масштабы трагедии, которые принесли нацисты сталинградской земле, поражают. Это лишний раз подтверждает, что ждало бы наш регион, если бы мы не победили в Сталинградской битве», – сказала Цунаева.

Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 361 тыс. человек, размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей.

Ранее по решению Смоленского областного суда преступления против мирных жителей Смоленской области в период оккупации фашистской Германией были признаны геноцидом.