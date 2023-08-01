На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен
Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен
Закон о запрете использования российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточения за это ответственности зарегистрировали в Верховной раде, сообщили украинские СМИ.
Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов влечет за собой штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов, пишет Страна.ua.
Депутаты, разработавшие законопроект, напомнили о «возмутительном случае», когда в Киевской области посетительницу караоке за замечания об исполнении песни на русском языке вытолкали из заведения его работники. Их наказали штрафом в 170 гривен, что, по мнению украинских законодателей, не может считаться адекватным наказанием за такое нарушение.
Кроме того, депутаты считают, что «музыкальный продукт государства-агрессора может создать иллюзию привлекательности российской идентичности, наличия общих интересов». Кроме того, в пояснительной записке указано, что русские песни и композиции русских исполнителей «были информационными спецоперациями, направленными на ослабление Украины».
Ранее суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение. До этого в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке.
Напомним, в середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.