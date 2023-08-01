Церемония открытия форума «Экосистема. Заповедный край» прошла на Камчатке

Церемония открытия Всероссийского форума «Экосистема. Заповедный край» прошла на Камчатке

Tекст: Алина Власенко

Участие в церемонии открытия принял первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал приветственное обращение от президента Владимира Путина. «Одним из главных итогов вашего первого форума стало создание Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», которое объединило как специалистов в области охраны окружающей среды, так и энергичных, неравнодушных людей из многих регионов страны. Тех – кто по зову сердца готов трудиться во имя сохранения нашего природного богатства и убежден, что влияние человека на окружающую среду должно быть разумным и рачительным», – говорится в обращении главы государства



Путин отметил, что участники форума смогут продолжить открытую дискуссию по широкому кругу проблем экологической повестки, встретиться с авторитетными экспертами, активистами, предпринимателями, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить свои проекты в сфере экологической безопасности, развития заповедных территорий, туризма и познакомиться с уникальными достопримечательностями Камчатского края. Президент подчеркнул важность сохранения традиций сбережения родной природы, заботы о совершенствовании экологической ситуации в России и пожелал участникам, организаторам и гостям форума плодотворной, конструктивной работы.

Кириенко в своем обращении к участникам подчеркнул особую роль жителей Камчатки, посвятивших жизнь этой удивительной земле, в формировании экологических компетенций российской молодежи.

«Не случайно такой общероссийский экологический форум проходит здесь – на Камчатке. Это решение принял наш президент в прошлом году, когда приехал на Камчатку встретиться с участниками первого форума и поддержал идею ребят о том, что теперь такой форум будет проходить каждый год. Более того, по решению президента будет создана соответствующая инфраструктура на Камчатке для того, чтобы воспитательная работа с молодежью, связанная с экологией, заботой и защитой окружающей природы, могла идти круглый год», – заявил Кириенко, слова которого приводятся в пресс-релизе Росмолодежи.

Он добавил, что инфраструктура будет доступна в первую очередь для жителей Камчатского края, для детей и подрастающего поколения Камчатского края, для гостей со всех 89 регионов России.

Кириенко поблагодарил жителей Камчатки за реализованные ими проекты и отметил, что президентом приняты беспрецедентные программы развития Дальнего Востока, в том числе и программа развития Камчатского края и города Петропавловска-Камчатского.

В программе форума запланировано проведение панельной сессии на тему «Зеленая дипломатия и достижение национальных целей: экология», участниками которой станут послы иностранных государств, ведущие политические деятели, представители международных организаций, которые обсудят вопросы сохранения экологического партнерства в условиях санкций и какие инструменты зеленой дипломатии есть у молодежи уже сегодня.

Образовательная часть форума будет реализована в формате тематических клубов, в которых предстоит работать участникам. В этом году таких клубов будет 23, они будут представлять пять основных направлений: «Заповедное дело», «Природные компоненты», «Экология и общество», «Экологическая наука» и «Развитие территорий». Наставником каждого клуба станет признанный эксперт направления.

Темы клубов посвящены актуальным вопросам современной экологической повестки, а именно: «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Наука на заповедных территориях», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение биологического разнообразия», «Особо охраняемые природные территории: показать, чтобы сохранить», «Экологические сообщества», «Экологическое потребление» и другие темы. В каждом клубе участникам вместе с экспертами и наставниками предстоит сформировать молодёжные экологические инициативы в практические предложения для их последующего внедрения в общероссийскую практику. В результате этой работы будет подготовлен молодёжный обзор, содержащий анализ проблем экологического состояния России и предложения по улучшению ситуации.

Участники форума попробуют свои силы в обустройстве пешеходных маршрутов и строительстве экотроп, смогут провести анализ проб воды, почвы и воздуха, разработать цифровой двойник и провести подсчет углеродного следа. Помимо этого, в заключительный день форума участников ожидает образовательно-туристический выезд по Камчатке.

На форуме «Экосистема. Заповедный край» также состоится первый слет юных натуралистов. Активные участники «Движения Первых» в возрасте от 14 до 17 лет определят цели, задачи и форматы работы, создадут эмблему движения. Также в ходе форума состоится церемония посвящения в юннаты. Участниками слета станут представители юннатского движения из всех регионов.

Также на форуме состоится цикл выступлений лекторов Российского общества «Знание», которые расскажут участникам об уникальности природных ресурсов России, экологическом дизайне, экосистеме человека, особенностях благотворительности в сфере защиты окружающей среды.

По итогам работы форума его участники, помимо подготовки молодежного обзора, представят новые направления работы в сфере международного экологического сотрудничества, утвердят план работы Всероссийского движения юных натуралистов на предстоящий год, а также определят модель работы Всероссийского молодёжного экологического центра в Камчатском крае.