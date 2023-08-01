1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.0 комментариев
Пушков допустил, что Байден и Трамп могут выбыть из предвыборной гонки в США
Сенатор Пушков: И Байден, и Трамп могут выбыть из предвыборной гонки в США
В случае, если и действующий президент США Джо Байден и его основной конкурент Дональд Трамп выйдут из предвыборной гонки, республиканцы и демократы будут вынуждены прийти к выборам с новыми кандидатами, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил, что вокруг президента Байдена и его сына в данный момент расходится «критическая масса разоблачений». По мнению сенатора, их «пытаются нейтрализовать через охоту на Трампа», однако у Байдена есть более уязвимое место.
Как подчеркнул Пушков, в этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден в связи с обвинениями в коррупции и по состоянию здоровья.
«В этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами», – заключил он.
Ранее Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.
В свою очередь американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.
Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.