В Крыму заявили об увеличении потока на полуостров через новые регионы

Председатель Госсовета Крыма Константинов: Увеличился поток людей в сторону Крыма через новые регионы России

Поток людей в сторону Крыма через новые регионы за последние сутки-двое увеличился, новый транспортный коридор через Мелитополь и Джанкой сократит путь на полуостров примерно на 150 км по сравнению с маршрутом через Крымский мост, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Константинов сообщил в эфире канала «Соловьев.Live», что за последние сутки-двое поток людей, которые едут в сторону Крыма через транспортный коридор, который проходит по побережью Азовского моря, увеличился более чем на тысячу человек, несмотря на все сложности, которые там есть, передает ТАСС.

По его словам, сама дорога практически уже закончена, проделывается колоссальная работа по ее завершению. Константинов уточнил, что 450 км дороги отремонтированы, остается доделать небольшие «куски». Председатель Госсовета Крыма отметил, что в перспективе это будет один из маршрутов в Крым, который позволит сократит путь на полуостров примерно на 150 км по сравнению с маршрутом через Крымский мост.

Тем временем в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщается, что, по состоянию на 17.00, движение к Крымскому мосту на подъездах больше не затруднено, как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани.

Накануне для переправы машин через Керченский пролив задействовали десантные корабли.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин поручил оценить идею перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы.