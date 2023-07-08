В Донецке в ходе обстрела повредили газопровод

Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»

Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат

На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.

«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.

«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.

«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.

«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.

Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.

Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.

Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.

Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД