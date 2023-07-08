Премьер Албании не исключил повторения в Косово сценария Донбасса

Премьер Албании Рама заявил о риске возникновения на севере Косово и Метохии сравнимой с Донбассом ситуации

В случае дальнейшей эскалации на севере Косово и Метохии не исключена ситуация, которая может быть сравнима с Донбассом, заявил глава правительства Албании Эди Рама.

По итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем Рама заявил, что необходимо придерживаться «пути договоренностей», в основе которого лежит так называемый франко-германский план. Рама призвал не доводить напряженность «до такой степени», когда возникнет «ситуация при которой вооруженные формирования могут предпринять что-то», чего нельзя допускать, передает ТАСС.

«Это привело бы нас к ситуации, которая может быть сравнима с Донбассом, когда создается какая-то территория внутри региона, которая лишила бы нас возможности вкладывать энергию, что имело бы последствия невообразимых масштабов, что не позволило бы вернуть ситуацию в то состояние, в котором она была», – сказал он.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после попыток захвата зданий сербских администраций косовскими силовиками. Вучич опасается, что власти Косово на фоне попыток Украины развить контрнаступление начнут новую волну гонений на сербов.