Дмитрий Орехов
Зачем праздновать победу над Японией
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
Сергей Миркин
Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
Максим Соколов
Франция качается, но может и утонуть
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
19:45Экономист оценил призыв Центробанка отменить комиссию за переводы
Пока предложение ЦБ носит рекомендательный характер, ждать от «Сбера» упразднения комиссии за переводы не стоит. Это решение будет реализовано только в случае прямого требования. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан. Ранее Центробанк призвал «Сбер» подумать над отменой комиссий за переводы.
19:08Медведев призвал просчитать потребности ВС России в вооружении
Необходимо просчитать все возможные риски и определиться, какое вооружение и средства поражения в скором времени могут быть востребованы, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».