В ЛДПР предложили признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью 7 июля 2023, 08:52 Текст: Елизавета Шишкова

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение проект закона, в соответствии с которым можно будет признавать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс с целью юридического признания совместной собственностью имущества, нажитого в «гражданском браке» при определенных условиях, передает ТАСС. В частности, к таким условиям относится факт наличия общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни. Слуцкий пояснил, что это поможет защитить имущественные права людей, которые не заключили брак, но успели обзавестись ребенком и нажить имущество. «Живут мужчина и женщина, все у них нормально. Потом наступает разлад. Мужчина остается с имуществом, если оно покупалось на его имя, а женщина с детьми отправляется „на улицу», – объяснил глава ЛДПР. В партии пояснили, что в России наблюдается тенденция увеличения пар, которые не оформляют отношения официально, но живут вместе. К примеру, добавили в партии, каждый четвертый-пятый ребенок в стране рождается вне брака. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем гражданский брак отличается от официального. СМИ назвали цели российского удара во Львове РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ

Фото: VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России. С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости». Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он. До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов. США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper. Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС. Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством». До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников. Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России). В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США. Новости СМИ2 Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone. Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью «какого-то вида GPS-наведения», но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости». Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния. Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные. Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник. Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы «проблемой для Украины» и попросил у Запада истребители F-16, чтобы «создать баланс сил в воздухе». В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Jonathan E. Ramos

Текст: Алексей Дегтярев

Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times. Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения». Новости СМИ2 Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу

Фото: Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ. По его словам, Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей, и постепенно начал предъявлять претензии Западу в виде денег и нового оружия, передает ТАСС. Лукашенко указал, что Зеленский договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции «воевать до последнего украинца» в обмен на оружие и финансовую помощь. По его словам, Зеленский будет настаивать на вступлении НАТО в конфликт с Россией после принятия Украины в альянс. «Страны Запада готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили, с первого Майдана, – сказал Лукашенко. Новости СМИ2 ВС России захватили ракету Storm Shadow

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, она передана профильным ведомствам для изучения. Отмечается, что ракета досталась практически целой и уже доставлена в Москву, передает РИА «Новости». Она разрушена лишь частично, так как упала плашмя. В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. По данным собеседника агентства, бойцам пришлось принять бой, чтобы отбить ракету у противника. Изучение начинки ракеты позволит найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow. Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине Эксперт Анпилогов: Покупка Украиной оборудования для АЭС у Болгарии похожа на большой «распил»

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Покупка Украиной оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее WSJ сообщила о том, что Болгария решила продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене». «На АЭС «Белене» – не готовые реакторы, а их корпуса и часть вспомогательного оборудования, но отнюдь не все необходимое. Если немного упростить, то корпус реактора – это огромная бочка, в которой плавают все тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Но для его работы нужны парогенераторы, главные циркуляционные насосы, турбины, генераторы, производящие электричество, и много другого оборудования», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики. «Эти корпуса были поставлены Росатомом в Болгарию, но потом София отказалась от проекта и выплатила неустойку российской стороне. Нет никакого смысла помещать эти корпуса на Хмельницкую АЭС, как допускают западные СМИ, потому что без Росатома достроить реакторы практически невозможно. Да, там есть хорошая площадка для этого, подведены коммуникации, есть открытое распределительное устройство. Но для инжиниринга этого недостаточно», – пояснил собеседник. «Возможно, Украина могла бы попытаться собрать один реактор с использованием того задела, который есть у Болгарии. Но, на мой взгляд, это тоже почти нереализуемая задача. У властей в Киеве и Софии есть лишь эксплуатационная документация для реактора, но не конструкторская. В ней нет полного объема информации, который позволил бы изготавливать, монтировать, налаживать и запускать оборудование», – детализировал эксперт. «Украина может попробовать с помощью оборудования с АЭС «Белене» продлить срок эксплуатации уже работающих реакторов на той же Хмельницкой АЭС. Но агрегатная замена в реакторах – уникальная процедура. Насколько я помню, она вообще ни разу не производилась, хотя теоретически возможна. Такая операция требует безостановочного авторского надзора и проектных работ, которые может предоставить, опять же, только Росатом», – указал он. «Советские и российские стандарты строительства АЭС серьезно отличаются от американских и европейских. У нас разнятся даже такие базовые вещи, как марочники стали, не говоря уже о чем-то более серьезном. Одно дело – изготовить чайную ложку, и совершенно другое – когда ваша конструкция должна работать при температуре 500 градусов и выдерживать огромный поток нейтронов. С такими вещами не шутят», – напомнил специалист. «Единственный жизнеспособный вариант – покупка Украиной у Болгарии оборудования для аварийного ремонта небольших агрегатов уже работающих энергоблоков. Но это, мягко говоря, сделка не того масштаба, о которой стоило бы сообщать на каком-то высоком уровне. Такого рода ремонт на АЭС украинская сторона давно делает сама на свой страх и риск», – отметил собеседник. «Кстати, первые два реактора Южно-Украинской АЭС уже переступили допустимый временной порог эксплуатации. Это же касается двух реакторов на Ровенской АЭС. Украина рискует, эксплуатируя их без контроля со стороны Росатома. И «Белене» тут не поможет», – добавил Анпилогов. «Кроме того, 650 млн долларов – это совсем небольшая сумма на покупку оборудования для АЭС. Сейчас новый готовый реактор стоит от шести до десяти млрд долларов», – пояснил эксперт. «Вообще, вся сделка похожа на профанацию или большой «распил», а инженерного смысла в ней нет никакого. Украинские и болгарские специалисты не могут не понимать этого», – подчеркнул специалист. «Более того, со стороны Европы и США бессмысленно таким образом пытаться подорвать влияние Росатома в Европе. В тех странах, где Росатом остался работать – там его позиции железобетонные. Это, например, Венгрия, которая уже заявила, что прибегнет к российским услугам при плановой замене реакторов на АЭС «Пакш». Также Росатом работает в Белоруссии, Китае, Египте и Турции, которая строит АЭС «Аккую», не принимая во внимание все эти европейские расклады», – отметил эксперт. В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария близка к заключению сделки по продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого важного оборудования украинской государственной компании по атомной энергии «Энергоатом». Таким образом, как утверждает издание, Европа надеется ослабить контроль Москвы над энергоснабжением в регионе. Предполагается, что в рамках сделки софийская государственная энергетическая компания НЭК продаст Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» за 650 млн долларов. США могут предоставить Украине средства для покупки. Еще один вариант – приобретение Болгарией миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где затем будет установлено оборудование. Сообщения о сделке появились после того, как в Софию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В это время был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между правительствами двух стран. Зеленский написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что энергетика является «фундаментальным приоритетом» переговоров. По словам официальных лиц, возможную сделку, над которой работали несколько недель, держали в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не попытались ее заблокировать. Затем документ поспешно протолкнули через законодательные органы. Это вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий Софии – Социалистической партии и партии «Возрождение», которые проголосовали против сделки. Напомним, АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти Болгарии заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом. Новости СМИ2 Спрогнозировано полное исчезновение программистов к 2028 году Глава Stability AI Мостак заявил о возможном исчезновении программистов примерно через пять лет в связи с развитием ИИ

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Александра Юдина

В мире может не остаться программистов примерно через пять лет в связи с тем, что к 2028 году всю их деятельность возьмут на себя системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак. По его словам, уже 41% всего кода генерируется ИИ, в этой связи будущее для программистов не выглядит слишком радужным, передает «Газета.Ru». «За три месяца тема ИИ в трендах GitHub обогнала по популярности биткоин и эфир, две главные криптовалюты», – отметил бизнесмен. Кроме того, Мостак заверил в том, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены, в частности, к концу 2024 года ChatGPT на мобильном телефоне будет работать без подключения к интернету. Глава Stability AI подчеркнул, что рассматривает ИИ как инструмент, расширяющий человеческий потенциал, а не как угрозу, которая его уничтожает. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему опасность искусственного интеллекта исходит от человека. Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Текст: Алексей Дегтярев

Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости». Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной. Новости СМИ2 Болгария решила продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене» Болгария выразила готовность продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»

Фото: Rosatom/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Болгария заявила о планах продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около 650 млн долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, софийская госэнергокомпания NEK продаст «Энергоатому» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», передает РИА «Новости». АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти страны заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом. Глава ГУР Украины сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском» Глава ГУР Украины Буданов сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском» 6 июля 2023, 22:44 Текст: Ольга Никитина

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные продолжают контрнаступление, и пообещал, что «успех будет, но позже». Буданов в комментарии Reuters напомнил «известную историю с Артемовском», отметив, что российским силам потребовалось более десяти месяцев на то, чтобы установить контроль над городом, передает РИА «Новости». По мнению главы ГУР Украины, задача, которая стоит сейчас перед ВСУ, «немного больше, чем Артемовск». Кроме того, он отметил, что украинская располагает «немного меньшим временем, чем десять месяцев». Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике. Новости СМИ2 Онищенко объяснил смерть двух сотрудников Ozon от менингококковой инфекции

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Если менингококковую инфекцию запустить и вовремя не обратиться к врачу, то человека ждет летальный исход. Однако такие случаи крайне редки, заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя смерть двух заболевших менингитом сотрудников склада Ozon на Урале. В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что двое из сотрудников склада компании Ozon, которые заразились менингококковой инфекцией, скончались. В данный момент проводятся необходимые исследования для определения причины смерти.

«Менингококковая инфекция давно известна. Она давала о себе знать, как правило, осенью, особенно когда ребят призывали в армию. То есть когда собирались большие коллективы в закрытом помещении с разных концов России. Это бактериальная инфекция. Бывает в том числе бессимптомное носительство», – говорит Онищенко. Причем данное заболевание может протекать бессимптомно. Так, по его мнению, было и в случае с одним из сотрудников Ozon: менингококк гнездился у кого-то одного, вследствие чего заразились и остальные работники. Как правило, менингококк «обитает» в верхних дыхательных путях человека, сопровождается фарингитом (воспалением слизистой оболочки глотки и миндалин). Кроме того, у заболевших наблюдается высокая температура, головная боль, заложенность носа и вялость. В некоторых случаях заболевание может вызывать гнойное воспаление мозговых оболочек, что несет за собой ряд негативных последствий на организм. «Это не грипп, перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель. Передается менингококковая инфекция воздушно-капельным путем. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем, либо с заболевшим на ранних стадиях», – предупреждает врач. Летальные исходы от данного заболевания в России редки, продолжает специалист. Они могли произойти, скорее всего, из-за того, что пациенты слишком поздно обратились к врачу. «Сейчас необходимо организовать 10-дневный карантин, выявить всех контактников, взять их на контроль. Если они проживают в общежитии или любом другом густонаселенном месте, то заболевших необходимо изолировать. Кроме того, надо, чтобы каждого из них осмотрел врач. Ну и вакцинировать всех нужно обязательно», – рекомендует Онищенко. Он подчеркивает, что вакцинация от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных прививок, как, например, от кори. Однако сотрудники крупных организаций, которые работают с людьми, обязаны проходить ежегодное обследование, доказывающее, что никакой опасности для окружающих они не несут. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Екатеринбурге у семи сотрудников распределительного центра Ozon обнаружили менингококковую инфекцию. При этом в ведомстве отметили, что риска заразиться через посылки нет. В пресс-службе Ozon заверили издание РБК, что вакцинацию прошли более 100 человек. Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина в Белоруссии

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…» – передает слова Лукашенко «БелТА». Также президент заявил, что, по его данным, бойцы «Вагнера» сейчас находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. В то же время Лукашенко также уточнил, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России. При этом рисков для республики из-за факта присутствия бойцов ЧВК в стране Лукашенко не видит. «Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации», – заявил он. Кроме того, белорусский президент указал, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в республике она может быть задействована для обороны страны. «Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Белоруссии востребован», – отметил Лукашенко. Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». Новости СМИ2 На Украине национализировали активы «Ильюшина»

Фото: Михаил Кутузов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

На Украине национализировали активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», сообщили в офисе украинского генерального прокурора. По материалам офиса генерального прокурора и на основании собранных доказательств Высшим антикоррупционным судом удовлетворен иск министерства юстиции Украины о передаче в доход Украины активов, принадлежащих госкорпорации «Ростех», передает РИА «Новости». В сообщении утверждается, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 млн долларов, которую предприятие «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» в 2010 году передало государственному предприятию «Антонов» для проведения испытаний. Напомним, в 2016 году президент авиастроительного госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил о намерении Киева добиваться запрета полетов используемых Россией самолетов «Ан» за пределами страны, если Москва откажется от украинского сервисного обслуживания этих летательных аппаратов.