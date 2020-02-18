Чем гражданский брак отличается от официального?

Смотря что понимать под гражданским браком. Ведь по закону «гражданский» и «официальный» браки – одно и то же.

Тот вид союзов, о котором недавно так ярко высказался председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, на деле называется просто сожительством или незарегистрированным браком. Есть и другие наименования – фактический брак, бракоподобные отношения, партнерство, например. Сейчас это целый институт, и он может включать в себя огромное число разновидностей отношений. Кто-то ведет общее хозяйство и действительно проживает вместе, кому-то ближе «гостевой» вариант с периодическими визитами друг к другу, кто-то вообще может встречаться в третьих местах и разделять с партнером лишь досуг или постель.

Бывает по-разному, но исследователи сходятся во мнении, что огромное число современных «партнерств» держатся именно на интимных, сексуальных отношениях. И судя по всему, именно эту сторону подобного института имел в виду Смирнов, когда говорил о «бесплатных проститутках», которых «никто не считает за жен».

При этом слова Смирнова и реакция на них – одно из свидетельств путаницы с понятиями, так что лучше сразу определиться с терминами и их трактовками.

Как церковь понимает гражданский брак

«Извечная путаница с гражданским браком, в строгом смысле слова «гражданский брак» – это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у церкви вообще нет проблем», – написал о словах Смирнова глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда сказал все верно. В современном праве любой российский брак по сути является также и гражданским. «Официальным» же, по мнению церкви, становится только венчанный брак, при заключении которого супруги прошли обряд бракосочетания в храме.

Все остальные, оформленные в ЗАГСе, – «гражданские». Но проблем с ними действительно нет: «В период христианизации Римской империи законность браку по-прежнему сообщала гражданская регистрация. Освящая супружеские союзы молитвой и благословением, церковь тем не менее признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке, в тех случаях, когда церковный брак был невозможен, и не подвергала супругов каноническим прещениям. Такой же практики придерживается в настоящее время РПЦ», – говорится в 10-й части Основ социальной концепции РПЦ.

Как государство понимает гражданский брак

Здесь все просто. Понятие брака в России определяет Семейный кодекс, и он довольно конкретен – браком считается лишь союз, оформленный в органах регистрации актов гражданского состояния, то есть в ЗАГС (п. 2 ст. 1 Семейного кодекса). Если же отдела ЗАГС в поселке или городе нет, то его роль могут выполнять органы местного самоуправления.

Так повелось еще с 1917 года, когда вышел декрет Совета народных комиссаров «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Первая же его строка гласила, что «Российская республика впредь признает лишь гражданские браки». Этот декрет был призван освободить граждан от необходимости венчаться, поскольку в Российской империи для православных христиан не существовало другого понятия брака, кроме церковного – и это в начале XX века обернулось лишними правовыми проблемами.

Как церковь и закон понимают сожительство

Конкубинат, как еще называют сожительство, явление довольно древнее. Оно присутствовало еще в римском праве, но лишь закрепляя законом определенную форму отношений и не давая при этом никаких прав партнерам – в первую очередь женщинам. При этом если внецерковные браки церковь не осуждала, то вот отношение к конкубинату во все века перекликалось с недавними словами протоиерея Смирнова.

Не одобряет сожительства и РПЦ в целом. Вот как было сформулировано отношение церкви к таким отношениям на Архиерейском совещании в 2015 году: «Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица проживают совместно длительное время, нередко имеют общих детей, но не состоят в церковном или зарегистрированном государством браке, причем одна из сторон такого сожительства не желает ни регистрировать отношения, ни венчаться. Такие сожительства греховны, а их распространение в мире является противлением замыслу Божию о человеке, опасно для института брака и не может получить никакого признания со стороны Церкви».

Послабления допускаются лишь для той стороны, что не против зарегистрировать брак, но не может сделать этого из-за нежелания партнера.

Отношения же государственных властей с сожительством со временем менялись. Как уже упоминалось, с 1917 года советские руководители разрешили регистрировать браки без венчания, пытаясь тем самым убить двух зайцев: побороть церковь и легитимизировать огромное число ранее зарегистрированных там союзов. Последнее нужно было в том числе для защиты оставшихся в одиночестве женщин, которые ранее не могли претендовать на семейное имущество. Но процесс шел туго, и в 1926 году ВЦИК решился на радикальный шаг: новый «Кодекс о браке, семье и опеке» вводил понятие «фактического брака» – по сути, того же сожительства. Такой союз приравнивался к гражданскому браку, и при разделе имущества супруг мог доказать свое право на него, предоставив суду различные документы, переписки и прочее.

В 20-е годы около 7% браков пары по-прежнему регистрировали по старым порядкам, и новый кодекс в итоге не слишком улучшил положение. Во-первых, оказалось, что огромное число людей жили сразу на несколько семей, и каждая из них могла претендовать на часть имущества, во-вторых, процесс «доказывания» своего права был несовершенен, что влекло дополнительные сложности при рассмотрении дел, и в-третьих, к другим пунктам кодекса также были вопросы. Например, выплачивать алименты, согласно ему, должны были только мужчины – даже если виновником разрыва была женщина.

Кодекс продержался всего 18 лет – «брачная амнистия», направленная, как бы сейчас сказали, на «вывод из тени» незарегистрированных пар, провалилась. В 1944 году вышел указ президиума Верховного совета, отменявший предыдущие положения. С 8 июля 44-го официальными снова становились лишь зарегистрированные браки.

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В современной России периодически возникают идеи о том, чтобы ввести в Семейный кодекс понятие «незарегистрированного союза», однако поддержки они не находят. Инициаторы пытаются обосновать свои предложения необходимостью социально защитить расстающихся партнеров, оппоненты же указывают, что Семейный и Гражданский кодексы и сейчас способны урегулировать возникающие конфликты. При этом главную претензию к проектам в Госдуме формулируют так: «Это по сути легализация сожительства, что противоречит Концепции семейной политики и не способствует сохранению семейных ценностей».

Зарубежный опыт

Существует устойчивый стереотип о том, что европейское общество давно уже пошло по пути отхода от традиционного брака в сторону более свободных отношений – в первую очередь сожительства. На самом же деле никаких существенных сдвигов статистики не видят.

Посмотрим на актуальные цифры Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по развитым странам: 50% людей старше 20 лет живут в браке, 40% – в одиночестве или с родителями, и только 10% – в сожительстве, то есть никак не оформили свои отношения с партнером. Это средняя цифра, и в отдельных государствах показатели, конечно, могут разниться. Например, в Швеции сожительствуют 19% пар, а в Польше – 2%. Отличаются цифры и по возрастным группам. Среди людей до 34 лет сожительствующих больше, чем среди всех «взрослых» старше 20 лет в целом. И вообще – более трети (34%) европейцев живут с родителями. Особенно это ярко выражено у словаков (62%), словенцев и итальянцев (по 53%). И с годами эти цифры не сильно менялись.

А вот что меняется значительно – число рожденных в незарегистрированных парах детей. В 1970 году таких было 7,2%, в 2016-м – уже 40%. В каких-то странах цифра доходит до 60-70%. Объяснений этому несколько. Первое и главное – повышается возраст, в котором женщины выходят замуж. В странах вроде Болгарии и Италии средний возраст впервые вступающих в брак супругов и вовсе доходит до 34 лет. Свадьбы «отъезжают» по времени, и все больше детей рождаются до этого. Второй причиной аналитики называют как раз число сожительствующих пар. Хотя наибольшей проблемой становятся «гостевые» отношения, когда партнеры встречаются лишь время от времени. И это белое пятно – проблема для исследователей, признают в том числе в OECD. Нынешние опросы и переписи не способны отразить адекватные цифры по этой категории пар.

На фоне роста числа детей, родившихся в незарегистрированных отношениях, многие европейские страны пытаются принимать различные меры для защиты их и матерей. Где-то, как в Германии, сожителям предлагают заключить имущественный «Договор о партнерстве», чтобы не возникало проблем в будущем. Во Франции есть схожий «Договор о совместной жизни», который, по сути, регистрирует отношения тех, кто не хочет их регистрировать. Обычно такие документы направлены на то, чтобы упростить партнерам жизнь в налоговой и социальной сфере. Наиболее прогрессивной в этом плане считается Швеция, которая еще в 1987 году приняла акт, регулирующий отношения фактических супругов. Он дает право им претендовать на совместное имущество, освобождает от обязанности материально поддерживать партнера (как в обычном браке), а также от необходимости выплачивать долги партнера после расставания с ним или его смерти.