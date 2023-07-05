В Германии собрались урезать расходы во всех областях, кроме обороны

Zeit: Правительство Германии предложило в 2024 году значительно урезать расходы почти во всех областях, кроме обороны

Правительство Германии после продолжительных споров внутри правящей коалиции представило в среду проект бюджета ФРГ на 2024 год, в котором предлагается значительно урезать расходы практически во всех областях, кроме обороны, сообщило издание Zeit.

Согласно проекту бюджета, представленному в среду министром финансов Германии Кристианом Линднером, бюджетные расходы ФРГ в 2024 году будут значительно урезаны и составят 445,7 млрд евро. Для сравнения: в 2022 году они составили 481,3 млрд евро, а в 2023-м – 476,3 млрд евро, передает РИА «Новости».

При этом, по сообщению немецких СМИ, госдолг Германии в 2024 году может вырасти на 16,6 млрд евро.

Урезание бюджета ФРГ в 2024 году коснется всех областей, кроме обороны, расходы на которую власти Германии планируют довести до 2% от ВВП страны.

Сильнее всего, по имеющимся у издания данным, в 2024 году в Германии пострадает социальная сфера. В частности, правительство ФРГ планирует вдвое снизить планку дохода немецких семей, начиная с которой не будут выплачиваться пособия на детей.

Как отмечает издание, по некоторым вопросам коалиции еще только предстоит достичь консенсуса, хотя проект бюджета и так был принят позднее, чем обычно. Окончательно проект бюджета Германии на 2024 год должен будет утвердить парламент ФРГ.

Ранее стало известно, что продовольственные банки Германии пожаловались на большой наплыв нуждающихся и двукратное снижение уровня пожертвований.