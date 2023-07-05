RND: Продовольственные банки Германии не справляются с наплывом нуждающихся

Крупнейшая благотворительная организация Tafel в Германии, которая собирает продуктовые пожертвования для нуждающимся, не справляется с увеличенным спросом желающих, сообщает глава отделения Tafel в Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге Франк Хильдебрандт.

По его словам, в данный момент продовольственные банки организации во всех федеральных землях находятся «в чрезвычайном положении», так как уровень пожертвований со стороны жителей «снизился на 50%» из-за резкого роста цен на продукты, при этом число нуждающихся в продовольственной помощи в некоторых регионах Германии увеличилось «почти вдвое», передает ТАСС со ссылкой на редакционное объединение RND.

Как отметила председатель немецкого союза социального обеспечения (SoVD) Михаэла Энгельмайер, ситуация в продовольственных банках стала критической.

«Прокормить себя не в состоянии «не только получатели пособий, но и миллионы людей с низким достатком и пенсионеры, немецким властям необходимо обеспечить прожиточный минимум», – сказала она.

По информации Tafel, организация насчитывает более 960 пищевых банков по всей стране, чьи волонтеры занимаются сбором продуктов питания и организуют их раздачу нуждающимся.

По словам представителя НКО Анны Веррес, услугами Tafel в данный момент пользуются в общей сложности около 2 млн жителей Германии.

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