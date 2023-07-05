Политолог Слепова в 80-ю годовщину начала Курской битвы указала на пример трудового героизма советских граждан

Героизм советских военных в Курской битве и советских граждан в тылу являет собой пример для всех россиян, заявила политолог и член экспертного клуба «Дигория Анастасия Слепова.

Слепова, комментируя 80-ю годовщину начала Курской битвы, которая началась 5 июля 1943 года, отметила, что граждане СССР от детей до стариков трудились на нужды фронта, поскольку знали, что от их помощи зависит не только судьба солдат, но и будущее их общей Родины.

«Именно поэтому празднование 80-летия со дня Курской битвы является не просто датой в календаре, а служит днем истинной памяти, сплотившей россиян не в первый раз. Каждое подобное напоминание об исторической судьбе России – это повод собраться вместе семьей, городом или даже целой страной, что создает четкие предпосылки для всеобъемлющей консолидации российского общества. Иначе не может и быть, ведь без преувеличения каждая советская семья ощутила горечь войны и радость победы, и теперь их потомки в лице нас каждый год вспоминают те времена, ощущая преемственность поколений», – продолжила политолог.

Сохранение исторической памяти не останавливается на современниках, но приобретает большую силу, несмотря на давность событий, указала она.

«Предпосылок для этого не мало. Во-первых, агрессивная политика Прибалтийских стран по уничтожению не просто советского наследия, а задокументированных воспоминаний, связанных с героизмом советских солдат и их победой над фашистской Германией. Во-вторых, становится очевидно то, к чему приводят неусвоенные уроки ХХ века. Мы видим, как на Украине происходит новый расцвет нацизма, с которым уже боролись наши предки. Все это не может не вызвать у каждого россиянина чувства единения с Родиной, нацией и историческим прошлым, которое невозможно смыть, а нужно нести с гордостью по вехам времени», – отметила Слепова.

По ее словам, государство, в том числе в лице президента Владимира Путина, создает систему по защите исторической правды и исторической памяти. Круглогодично от Калининграда до Владивостока проводятся мероприятия, посвященные не только Дню Победы, но и другим значимым событиям Великой Отечественной войны, среди которых и годовщина Курской битвы.

«Подобные мероприятия инициируются государством и гражданами, что подчеркивает всеобъемлющий и естественный характер исторической памяти целой нации. Эта взаимность поддержки создает твердую основу для преемственности традиций и культуры, в том числе связанных с почитанием памяти предков, героически отстоявших нашу Родину», – заключила политолог.