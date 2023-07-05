Первая фигурантка дела о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка получила условный срок

Первая фигурантка дела о вымогательстве за «блоки» в Telegram получила условный срок

Басманный суд Москвы в среду приговорил к четырем годам условно пошедшую на сделку со следствием пиар-менеджера Инну Чурилову – фигурантку громкого дела о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили в суде.

Как сообщил источник РИА «Новости», назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ (условное лишение свободы) с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере миллиона рублей.

Следствие вменяет журналистке Александре Баязитовой, медиатехнологу Ольге Архаровой и пиар-менеджеру Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые «блоки» в телеграм-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.

Чурилова пошла на сделку со следствием, ее перевели под домашний арест, а дело рассмотрели отдельно. Она стала первой фигуранткой этой громкой истории, получившей приговор.

Ранее Москорсуд заявил, что арест журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве у топ-менеджера, признан законным.