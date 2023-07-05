Песков анонсировал доклад министра культуры Любимовой Путину Песков: Озвученные Мишустиным Путину макроэкономические показатели внушают оптимизм Песков заявил об оптимизме в озвученных Мишустиным Путину показателям макроэкономики 5 июля 2023, 13:19 Текст: Алексей Дегтярев

Озвученные премьером Михаилом Мишустиным президенту Владимиру Путину данные по макроэкономике в России внушают оптимизм, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных макроэкономических тенденциях, дал новые данные по темпам развития, инфляции, которые достаточно впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм», – цитирует Пескова ТАСС. Он отметил, что президент и премьер на встрече во вторник не обсуждали кадровые решения. Глава государства и председатель правительства каждый день находятся в диалоге, чаще это происходит по телефону, сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости». Напомним, во вторник президент и премьер провели встречу, Мишустин доложил Путину, что экономические показатели России лучше ожидаемых. Путин поручил задействовать паромы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Путин на совещании обсуждает ситуацию, которая сложилась на подъезде к Крымскому мосту. «Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта РФ] Савельева Виталия Геннадиевича», – сказал он. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации на подъезде к Крымскому мосту, и сообщил, что для сокращения пробок задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – приводит слова Путина ТАСС. «Я так понял, вы сейчас сказали об этом, это (использование мощностей паромных переправ) и делается, и будет делаться, в том числе с использованием возможностей министерства обороны», – отметил он. Напомним, автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 километра. При этом пробка на въезде на Крымский мост со стороны Крыма полностью ликвидирована.

Путин поручил оценить идею перенаправления турпотока в Крым через новые регионы Президент Путин поручил проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы. Отвечая на слова губернатора Краснодарского края о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, глава государства отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых», передает ТАСС. «У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД. Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать», – сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ. Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Напомним, во вторник днем автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 км. Новости СМИ2 Путин встретился с девочкой из Дагестана, которая не смогла его увидеть в Дербенте 4 июля 2023, 19:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана, которая хотела встретиться с главой страны в Дербенте, но не смогла. «Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву – мне показали картинку, где ты плачешь. Я думал, понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила», – признался Путин, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Москва. Кремль. Путин». После этого президент вручил девочке цветы и показал свой рабочий кабинет. Вместе с гостьей президент позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минфина Антону Силуанову, а затем рассказал о выделении Дагестану 5 млрд рублей на развитие. Напомним, президент посещал Дербент 29 июня, где пообщался с местными жителями, но одной девочке не удалось пообщаться с президентом. Эксперт: ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада Политолог Межуев: Развитие ШОС – часть процесса формирования многополярного мира

Фото: Болат Шайхинов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС. «Активное участие Путина в развитии ШОС показывает, что формирование справедливого многополярного мира – состоявшийся факт, реальность. Запад не командует большей частью мира, и укрепление ШОС – дополнительное тому подтверждение. ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада», – пояснил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук. «Кроме того, для Москвы развитие экономический связей внутри ШОС носит приоритетное значение, поскольку нам важно, чтоб ни одна из стран ШОС не присоединилась к санкционной войне Запада против России. Вообще, евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», – подчеркнул собеседник. «Многие предполагают, что развитие ШОС позволит создать зону торговли от Средиземного моря до Тихого океана. Насколько это сейчас возможно – трудно сказать, поскольку здесь многое зависит в том числе и от стран Евросоюза. Но это стремление можно приветствовать», – полагает аналитик. «Кроме того, перед ШОС стоит и другой вызов – поиск единой ценностной рамки, которая объединит православную Россию и шиитский Иран, демократическую Индию и коммунистический Китай. Но для всех стран ШОС выстраивание незападного мира является общим идеологическим вектором. В этом ключе ведется и, например, молодежная политика в России. Поэтому Путин инициировал проведение крупных международных проектов – Международного фестиваля университетского спорта и Всемирного фестиваля молодежи», – указал он. Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Во встрече также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Белоруссии Александр Лукашенко, Ирана Эбрахим Раиси, Монголии Ухнагийн Хурэлсух, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Путин отметил, что ШОС – сторонник многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН. Президент сообщил, что торговля России с членами ШОС в прошлом году выросла на 37%, достигнув рекордных 263 млрд долларов, а с января по апрель этого года прибавила еще 35%. Более 80% сделок между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях. Также ШОС на 23-м саммите в Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими членами ШОС по созданию транспортных коридоров. Новости СМИ2 Путин и Мишустин обсудили ситуацию в экономике Путин обсудил с Мишустиным экономические показатели России

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Экономические показатели России лучше ожидаемых, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства страны Михаилом Мишустиным. «У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов», – заявил Путин. Он выразил надежду, что все поставленные задачи «будут решены», передает РИА «Новости». По его словам, в экономике результаты «лучше прогнозных». Комментируя заявление Мишустина о том, что социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться, Путин подчеркнул, что «это очень важно», передает ТАСС. Премьер сказал, что «экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться». Так, за пять месяцев рост ВВП составил 0,6%, «но, что очень важно, май к маю – 5,4%». Мишустин отметил, что «прогнозы – неблагодарное дело», но «сейчас есть уверенность: в случае, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств», ожидается рост ВВП по итогам 2023 года более чем на 2%. Инфляция на начало июля достигла 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что она не превысит 5%; безработица находится на исторически низком уровне около 3%; реальные зарплаты в России за первые четыре месяца 2023 года выросли на 4,2%, сообщил глава правительства. Средний уровень достижения показателей по национальным проектам в России составляет 98,95%, сказал Мишустин. Он пояснил, что оценивалась работа по трем направлениям: запланированные мероприятия, финансы и обратная связь. Как сообщил Мишустин, за первое полугодие создано 1453 субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении в 1062. Путин отметил, что число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России. Напомним, Путин на форуме ПМЭФ предложил новую хозяйственную модель России. По его словам, российская экономика не будет зависеть от внешней конъюнктуры и спроса, а сама будет его формировать. Путин пообещал строительство моста через Лену Путин пообещал, что мост через реку Лену построят 4 июля 2023, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Мост через реку Лену построят, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. «Мост, конечно, будем строить», – цитирует президента ТАСС. Мост планируется построить от поселка Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до поселка Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Этот маршрут позволит сформировать Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный федеральные маршруты. Также через него пройдут автомобильные дороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Открытие такого моста позволит увеличить грузоперевозки в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. Общая протяженность моста превысит 3 км, общая длина подходов составит 11 км. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России 4 июля 2023, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень безработицы дошел до самого низкого показателя за историю современной России – до 3,2%, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Сейчас самый низкий показатель по безработице. 73,4 млн человек работает, безработными числятся 2,4 млн человек – 3,2%. Исторический минимум», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава Минтруда Антон Котяков в беседе с главой государства отметил, что число занятых россиян за год увеличилось на 1,5 млн человек. В последние годы рынок труда изменился на фоне санкций и ухода иностранных компаний, многие предрекали рост безработицы, но этого не произошло, добавил министр. Глава Томской области назвал ключевые задачи выпускников «школы губернаторов» Губернатор Томской области Мазур: Для выпускников «школы губернаторов» остается неизменным вектор на улучшение жизни граждан

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В России растет запрос на управленцев высокой квалификации. Поэтому программы кадровой подготовки, подобные проекту ВШГУ РАНХиГС, будут только расширяться, сказали газете ВЗГЛЯД губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Якутска Евгений Григорьев. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками пятого потока «школы губернаторов». «Встреча с президентом – это своеобразный экзамен после прохождения программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления. Это крайне ценно, когда глава государства готов выслушать, какие выводы мы сделали из обучения, как собираемся развиваться. Быть частью команды президента – это высокое доверие и ответственность», – рассказал Владимир Мазур, губернатор Томской области. «Если сравнивать наш поток с четырьмя другими, то каждый из них существовал в своей общественно-политической реальности, отличающейся от предыдущих и последующих. Поэтому сопоставлять их трудно. В каждом потоке были нюансы, касающиеся компетенций, востребованных в госуправлении именно на тот момент. Раньше главным вызовом была пандемия, сейчас – спецоперация», – напомнил он. «Роднит же всех участников «школы губернаторов» то, что вектор на развитие нашего государства и улучшения жизни наших граждан остается неизменным для всех выпускников. Задача участников всех пяти потоков кадровой программы – стать еще более эффективными управленцами, на каких бы должностях они не находились», – подчеркнул собеседник. «Я впервые в жизни принимал участие в мероприятии формата, предполагающего возможность выступить перед президентом. Конечно, это незабываемое и сильнейшее впечатление на всю жизнь. Раньше я видел Екатерининский зал Кремля только по телевизору», – признался Евгений Григорьев, глава Якутска, победитель конкурса «Лидеры России». «Чем я руководствовался, когда принял предложение участвовать в «школе губернаторов»? Это уникальный проект с преподавателями высочайшего уровня, с глубоко продуманными дисциплинами. Для каждого госуправленца это ступень для личного и карьерного развития. Меня вдохновляло и то, что на эту программу нельзя поступить только по своему желанию – меня пригласили как победителя «Лидеров России». От такого предложения было бы неразумно отказываться», – подчеркнул он. «А в конкурс «Лидеры России» я пришел, чтобы выиграть и получить грант в миллион рублей на образование. В итоге я получил степень MBA. Тогда у меня еще не было цели строить карьеру в госслужбе. MBA был очередным этапом моего обучения – после окончания школы у меня не было такого, чтоб я где-то не учился. Однако, уже по результатам образовательного трека на «Лидерах России» появилось понимание, что я могу заниматься какими-то глобальными задачами в политике», – указал собеседник. «В нынешний исторический момент, на фоне внутренних и внешних вызовов, в России сформировался большой запрос на управленцев, готовых брать на себя ответственность за решения. В ближайшем будущем этот запрос только усилится, поэтому программы кадровой подготовки в России будут расширяться. Например, на апрельском заседании Совета по развитию местного самоуправления Путин предложил создать «школу мэров» по аналогии со «школой губернаторов», – напомнил он. Во вторник президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы – так называемой «школы губернаторов». По его словам, с 2017 года – с начала работы программы – 50 ее участников стали главами регионов, пятеро были назначены федеральными министрами. Также выпускники стали зампредседателями Госдумы и Совета Федерации, главами городов – Нижнего Новгорода, Тюмени, Казани, Калуги, Липецка, Воронежа, Ижевска. Кроме того, участники «школы» работают в крупнейших корпорациях, таких как «Роскосмос», «Роснано», РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, «Роснефть», «Алроса». «Хочу подчеркнуть, что это, конечно, тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, творческий потенциал, готовность служить, – служить в самом хорошем смысле этого слова, – служить народу, своей стране и Родине», – отметил Путин. Новости СМИ2 Мишустин: Автопрому предстоит перезапустить покинутое зарубежным бизнесом производство Мишустин заявил о необходимости автопрому России перезапустить производство 4 июля 2023, 15:01 Текст: Кристина Цыцура

Отечественному автопрому предстоит перезапустить производственные площадки, покинутые зарубежным бизнесом, чтобы наладить выпуск автомобилей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совфеда. Мишустин назвал вопрос развития отечественного автопрома непростым и многолетним. «Сегодня нам предстоит решить две задачи: перезапустить производственные площадки, которые покинули иностранные партнеры, и наладить выпуск большего числа автомобилей в России», – сказал Мишустин, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что китайские автомобили в России стали продавать чаще, чем корейские, но лидером остается российская Lada.

Путин: 50 участников «школы губернаторов» стали главами регионов 4 июля 2023, 17:50 Текст: Ольга Иванова

Готовность служить народу и Родине, личные данные, способности и потенциал выпускников Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС важнее бывших заслуг при назначении на должности. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками так называемой «школы губернаторов». «Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, творческой потенциал, готовность служить. Служить в самом хорошем смысле этого слова: служить народу, свой стране и Родине», – сказал он, отметив, что программа является «тем самым социальным лифтом», о котором и идет речь, передает ТАСС. Путин указал, что с 2017 года 50 участников «школы губернаторов» стали главами регионов, пять человек были назначены федеральными министрами, 20 человек – заместителями федеральных министров, в том числе семь – первыми заместителями. Он подчеркнул, что выпускники успешно трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента, аппарате правительства Российской Федерации, в качестве глав крупных городов – Нижнего Новгорода, Тюмени, Казани, Калуги, Липецка, Воронежа, Ижевска и других. Глава государства отметил и слушателей кадровой программы, которые работают «в крупнейших корпорациях, таких как Роскосмос, Роснано, РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, «Роснефть», «Алроса» и так далее». «Всего же выпускниками программы стали уже более 400 человек», – указал Путин, поздравив выпускников с окончанием обучения и выразив уверенность, что они «пополнят замечательную когорту выпускников прошлых лет». Президент также выразил благодарность преподавателям и наставникам выпускников ВШГУ РАНХиГС. «Это люди интересные, которые добились очень многого в своей карьере, карьере в самом хорошем, прямом смысле этого слова, реализовали себя и продолжают развиваться, в том числе работая с такими перспективными людьми, как вы», – констатировал Путин. Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов на встрече в Кремле рассказал о том, как конкурс «Лидеры России» повлиял на его карьерный путь. «После победы в конкурсе меня заметили, и губернатор Оренбургской области, кстати, выпускник третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, пригласил к себе в команду. Вместе мы занимаемся любимым делом: работаем над развитием региональной экономики, привлекаем инвестиции, помогаем нашим предприятиям становиться сильнее и мощнее», – сказал он. Он также поделился своими впечатлениями от обучения. «Перед нами выступал руководитель Минпромторга России. Денис Мантуров обозначил четкий вектор, после этого мы провели у себя в регионе полный аудит мер поддержки. Запустили региональный Фонд развития промышленности. За год его работы не менее 30 предприятий реализуют новые производственные проекты. Индекс промышленного производства по итогам мая этого года составил 108,1%. Это хороший показатель, во многом он достигнут благодаря работе с Минпромторгом. Второе, это цифровизация и анализ больших данных в госуправлении. Оренбургская область вошла в число пилотных проектов, где создается координационный центр, который позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели в экономике региона и оперативно принимать решения. Я уверен, что чем сильнее будут наши регионы, тем сильнее станет страна. Спасибо, что собрали единомышленников – людей, которые хотят делать Россию лучше», – обратился к президенту Петухов. Отвечая на вопрос Путина о причинах роста промышленного производства, Петухов сообщил, что регион сделал акцент на переработку природных ресурсов и сельхозпродукции. «Мы делаем акцент на переработке того природного богатства, которое есть в регионе. В 2021 году у нас появилась особая экономическая зона, в которой уже есть восемь резидентов, в перспективе это тысячи рабочих мест. Строятся молочный комбинат, логистические центры, завод по производству сжиженного природного газа и еще три производства. Сейчас в инвестиционном портфеле региона порядка 70 проектов на сумму 425 млрд рублей», – сказал он. Петухов окончил РАНХиГС при президенте РФ и Московскую школу управления «Сколково». Выпускник пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ. С 2017 года по поручению Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.

С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017-2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Путин: Власти постараются расширять программы для талантливых людей 4 июля 2023, 15:36 Текст: Ольга Иванова

Талантливых людей в России больше, чем тех, кто участвует сейчас в программах кадровой подготовки, эти программы следует расширять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками школы губернаторов – Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. «Встречаясь каждый год с выпуском за выпуском, я убеждаюсь в том, что, конечно, талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем тех, которые попадают на программы подобного рода (кадровой подготовки). Постараемся их расширять», – приводит его слова ТАСС. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Путин назвал Якутск лучшим развивающимся в условиях вечной мерзлоты городом 4 июля 2023, 14:47 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин назвал Якутск лучшим городом, который развивается в условиях вечной мерзлоты. «Других таких просто нет», – передает ТАСС слова президента в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Во время встречи с главой государства мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что готовящийся мастер-план города сделает его «лучшим в мире городом вечной мерзлоты». Президент России во вторник проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва. Ее цель – подготовка управленцев высшей готовности на выдвижения на госдолжности. Участниками программы становятся люди, имеющие опыт руководства. С 2017 года более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Путин отметил хорошие темпы роста перерабатывающей промышленности в России 4 июля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Перерабатывающая промышленность в России растет хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. «У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности», – приводит его слова ТАСС. Также он отметил, что доходы российского бюджета от перерабатывающих отраслей растут, что говорит об изменении структуры экономики. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годы более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Путин заявил о невозможности уничтожения культуры России 4 июля 2023, 14:57 Текст: Алексей Дегтярев

Уничтожение русской культуры невозможно, она является частью европейского и общемирового наследия, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС. «Что касается кампании по отмене русской культуры – мы много на этот счет говорили: и смеялись, и серьезно говорили. Русская, российская культура – она многонациональна и она является частью и европейской культуры, и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру – это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», – цитирует президента ТАСС. Он добавил, что «можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является», невозможно убить культуру целого народа, «тем более такого великого народа, как российский». Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Мишустин поблагодарил сенаторов за принятые законы о поддержке участников СВО 4 июля 2023, 14:20 Текст: Кристина Цыцура

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил сенаторов за работу в области разработки и принятия законов о поддержке участников спецоперации на Украине. «Проделана огромная работа, и я хочу искренне поблагодарить вас и всех, кто принимал в этом участие, за нее», – передает ТАСС слова премьера. Мишустин напомнил о том, что в 2023 году было принято более 50 законов, разработанных сенаторами. Также премьер отметил, что принятые законы полезны не только самим участникам СВО, но и их родным и близким. Глава правительства заявил, что сенаторы и депутаты должны как можно теснее сотрудничать в законотворческой сфере, тогда их инициативы будут использоваться более эффективно. Синхронизация важна при принятии ключевых законов, подчеркнул Мишустин. Важнейшим направлением работы он назвал оказание медицинской помощи бойцам СВО, а также попросил Совфед следить за обратной связью от регионов по вопросам обеспечения военных всем необходимым. «Те, кто пострадал в ходе боевых действий, кто был ранен, нуждается в заботе, уходе, они должны, без сомнения, получать необходимую помощь», – сказал глава кабмина.