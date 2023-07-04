Член СПЧ: Пережившую нападение жуналистку Милашину собираются транспортировать в Москву

Член СПЧ Меркачева: Сейчас за жизнь Милашиной уже можно не опасаться

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне может быть квалифицировано по целому ряду уголовных статей: истязание, воспрепятствование журналистской деятельности, нанесение тяжких телесных повреждений, сказала газете ВЗГЛЯД журналистка, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова в Грозном.

«Милашина сейчас находится в Беслане, ее собираются транспортировать в Москву. На мой взгляд, это самое правильное, что только могло произойти», – говорит Меркачева.



При этом член СПЧ подчеркивает, что Милашина пока, насколько ей известно, не получила на руки никакие результаты обследования головного мозга, поэтому какие-либо выводы о состоянии ее здоровья делать еще рано. По ее словам, близкие избитой журналистки, с которыми Меркачева находится на связи, рассказывают, что Милашина периодически приходит в себя, однако потом теряет сознание. «Это тревожный признак. Признак того, что у нее серьезные повреждения все-таки», – полагает собеседница.

Сейчас, по ее словам, за жизнь Милашиной «уже можно не опасаться», поскольку она находится в безопасности – рядом с медиками. «Думаю, посттравматический шок у нее есть еще. И, конечно, психологический. И хотя Елена Милашина много чего видела – она же вообще журналист-расследователь с крепкими нервами, но я думаю, никто не может быть готов к тому, что поставят на колени и приставят пистолет к виску, как произошло в ее случае», – отметила Меркачева.

«Мы пока не слышим, по каким статьям дело возбуждено, хотя на мой взгляд их там целый ряд может быть: истязание, воспрепятствование журналистской деятельности, нанесение тяжких телесных повреждений, похищение – много всего. Это тяжкое многосоставное преступление», – считает Меркачева.

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой, однако в республике их избили. Они были доставлены в больницу скорой помощи Грозного с множественными ушибами. Позже их вывезли в больницу города Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева.

Омбудсмен Татьяна Москалькова после инцидента сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики. В Госдуме в свою очередь пообещали направить запрос Генеральному прокурору России Игорю Краснову. В свою очередь, омбудсмен республики Мансур Солтаев назвал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова диверсией и провокацией против Чечни.





Во вторник, как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном и представить по итогам доклад.

