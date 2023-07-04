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Вучич на пресс-конференции с премьерами стран НАТО заявил об агрессии альянса
Вучич на пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Люксембурга Рютте и Беттелем заявил об агрессии НАТО
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В конце ХХ века Сербия подверглась жестокому нападению со стороны НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Люксембурга Ксавье Беттелем.
Вучич подчеркнул, что НАТО действовало «не в соответствии с решением Совбеза ООН». «У вас, конечно, другое толкование. Это то, к чему мы уже привыкли», – сказал он, призвав вести диалог, «чтобы понимать друг друга намного лучше».
Ему был задан вопрос об отношении к тому, что ЕС жестко критиковал Сербию за разгон антикоронавирусных демонстраций, но в связи с ситуацией во Франции такой критики не наблюдается, передает ТАСС.
Вучич отметил, что в Сербии «применяли гораздо меньше силы». По его словам, «это двойные стандарты», к которым Сербия «привыкла», подобное началось «не вчера, даже не позавчера». «Так было всегда», – сказал он, выразив при этом поддержку властям Франции. Он надеется на скорое прекращение беспорядков.
Напомним, беспорядки во Франции начались после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего парня. Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
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Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине
Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине
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Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.
Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.
По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.
Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.
По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.
Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.
Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.
По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.
Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.
Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.
Пушков назвал причину массовых беспорядков во Франции
Сенатор Пушков назвал бесконтрольную миграцию главной причиной беспорядков во Франции
Мультикультурализм, интеграция, толерантность стали причинами разрушительных беспорядков во Франции, заявил сенатор Алексей Пушков.
Как указал Пушков в своем Telegram-канале, в ЕС пытаются игнорировать и не видеть результаты бесконтрольной миграции, но события во Франции заставят это сделать. По его мнению, скорее всего, даже после этих масштабных протестов во Франции ничего не изменится.
Ранее сообщалось, что полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек.
Напомним, на подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику.
Макрон потребовал навести порядок во Франции
BFM: Макрон потребовал от МВД и Минюста принять все меры для восстановления порядка во Франции
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания оперативного штаба поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все меры, чтобы восстановить в стране порядок.
Макрон во время заседания, которого не было в графике французского лидера, заверил, что правительство будет на стороне полиции и жандармерии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.
Президент Франции потребовал «тщательно разобраться» в причинах беспорядков, которые продолжаются в стране уже шесть дней. Глава государства считает необходимым «начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции».
По итогам совещания было объявлено, что 4 июля Макрон проведет встречу с мэрами более 220 коммун, пострадавших от беспорядков. А днем ранее, 3 июля, президент примет спикера Нацсобрания (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве и главу Сената (верхняя палата) Жерара Ларше.
Как сообщил председатель торгово-промышленной палаты «Экс-Марсель-Прованс» Жан-Люк Шовен в эфире радио France Info, коммерческим предприятиям Марселя из-за погромов нанесен ущерб, превышающий 100 млн евро. В одном только Марселе пострадали почти 400 магазинов, сказал он.
Как сообщалось ранее, до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже, что может повлиять на Олимпийские игры в следующем году.
Родителей во Франции предупредили о тюрьме за участие детей в беспорядках
Глава Минюста Франции Дюпон-Моретти пригрозил тюрьмой родителям, чьи дети участвуют в беспорядках
Родители, позволяющие своим несовершеннолетним детям принимать участие в беспорядках во Франции, будут нести уголовную ответственность, заявил министр юстиции страны Эрик Дюпон-Моретти.
Дюпон-Моретти в эфире телеканала LCI заявил, что если родители не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью, а также совершать правонарушения, получат штраф в 30 тыс. евро и лишение свободы сроком на два года, передает ТАСС.
Кроме того, французский министр отметил, что треть задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки являются подростками в возрасте младше 18 лет.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что средний возраст задержанных за беспорядки в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В том числе задерживались 13-летние подростки.
Напомним, на подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику.
На подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику
BFM: Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии Франции
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Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии, сообщил телеканал BFM. Для усиления сил правопорядка в Лион направлены бойцы Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8), которая специализируется на уличной преступности, сообщила Le Progres.
По сообщению телеканала, для подавления беспорядков власти Франции перебрасывают в Марсель бронетранспортеры национальной жандармерии, в город также направлен второй вертолет для координации действий силовиков по стабилизации ситуации, передает ТАСС.
По информации полиции, в ночь на субботу в Марселе в ходе пресечения беспорядков было задержано 95 человек.
Тем временем в Лионе, по данным городских властей, в ночь на субботу были задержаны 74 человека, в мэрии заявили о «беспрецедентном уровне насилия» в ходе беспорядков.
По данным Figaro, семь стражей порядка были обстреляны в Лионе из огнестрельного оружия, по меньшей мере четверо сотрудников полиции получили ранения.
За минувшую ночь во Франции силовики задержали около 1 тыс. участников беспорядков. Кроме того, в субботу на западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми.
Участники погромов ударили ножом полицейского в Марселе
Участники беспорядков напали на офицеров судебной полиции и ограбили оружейный магазин в Марселе
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Во Франции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, в центре Марселя напали на двух офицеров судебной полиции, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Источник в полиции сообщил, что офицеры возвращались домой на машине, когда их заблокировали мусорным баком. Один из офицеров вышел, чтобы расчистить дорогу и «был опознан участниками беспорядков». Офицеры «были схвачены примерно двадцатью людьми и подверглись жестокому нападению».
У одного сломана челюсть, другой получил ножевые ранения, они были госпитализированы. Дарманен заявил, что «их били на земле, как собак, других слов нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro и TF1.
Французская полиция задержала 80 человек в Марселе. France Bleu сообщает, что произошло множество ограблений магазинов. В частности, ограбили оружейный магазин. Грабители забрали четыре охотничьих ружья, но без боеприпасов. Один из преступников задержан. Владелец заявил, что за этим грабежом стоят около 30 «детей».
Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что пропало как минимум семь ружей, передает ТАСС.
Участники погромов бьют витрины различных магазинов, ограблены несколько бутиков, в том числе ювелирный магазин. Точный ущерб указать невозможно, поскольку беспорядки лишь усиливаются. Участники беспорядков поджигают автомобили и забрасывают стражей порядка пиротехникой. Двое полицейских получили легкие ранения. Мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе.
В Лионе также грабят люксовые магазины. Нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения. Полиция задержала 38 человек, сообщает BFMTV.
Progres пишет, что 18 человек задержаны за участие в погромах, остальные 20 – за попытки кражи из разбитых бутиков. Участники беспорядков поджигают мусорные баки и возводят баррикады. Полиция применяла в ответ слезоточивый газ и резиновые снаряды.
Отряды полицейского спецназа направлены в район Дюшер в Лионе, где, как следует из видео в соцсетях, неизвестные стреляли из автоматического огнестрельного оружия.В коммуне Нантер под Парижем, где три дня назад начались беспорядки, их участники развернули поперек улицы и подожгли несколько автомобилей, сожжен как минимум один автобус. После прибытия полиции и спецназа обстановка несколько успокоилась.
В самом Париже нападению подверглись журналисты. Французский журналист Семил Санли рассказал, что был госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой. Также сообщается, что прошлой ночью был избит и ограблен фотограф Хана Рено.
Более 270 человек были арестованы по всей Франции во время беспорядков в пятницу, сообщил Дарманен. Большинство участников беспорядков являются несовершеннолетними, средний возраст среди почти 1 тыс. задержанных – 17 лет, при этом задерживали и 13-летних.
Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем подростке, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.
За ночь во время беспорядков во Франции пострадали более 80 сотрудников правопорядка
В ходе беспорядков во Франции минувшей ночью пострадали около 80 полицейских и жандармов, сообщило МВД страны.
«Семьдесят девять полицейских и жандармов пострадали», – сообщили в ведомстве. Эти данные предварительные, передает РИА «Новости».
По данным телеканала BFMTV, в ходе беспорядков во Франции было зафиксировано 2 560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания подожженных или получивших повреждения.
Участники протестов напали на 31 полицейский участок, 16 отделений полиции и 11 казарм жандармерии.
Напомним, беспорядки вспыхнули после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского.
Накануне в центре Марселя протестующие напали на двух офицеров судебной полиции, и ударили одного из них ножом.
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Во Франции из-за беспорядков призвали отключить соцсети
France Info: Глава компартии Франции Руссель предложил отключить соцсети на время беспорядков
Лидер Коммунистической партии Франции (22 места в Нацсобрании республики) Фабьен Руссель выступил за отключение в стране социальных сетей на период, пока не закончатся беспорядки.
Руссель в интервью радиостанции France Info считает, что в нынешней ситуации во Франции нужно изучить роль социальных сетей. В частности, он обратил внимание на тех, кто зарабатывает деньги на ажиотаже вокруг сцен грабежей.
В какой-то момент, считает французский политик, придется «отрезать их», пока «в стране жарко». Он отметил, что предпочитаю введение «чрезвычайного положения в отношении социальных сетей», а не населения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь с 27 на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек.
На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми
Следователи выясняют обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в субботу, сообщает телеканал France 3.
По факту инцидента было возбуждено несколько уголовных дел за незаконное ношение оружия, за ночь задержали 11 человек, передает ТАСС.
По данным France 3, представители запрещенной во Франции ультраправой группировки вооружились для нападения битами и дубинками.
Всего за ночь беспорядков сотрудники полиции задержали около 1 тыс. человек.
Вучич поделился опасениями в преддверии саммита НАТО
Киев может попытаться развить контрнаступление, чтобы показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, на этом фоне албанские власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, ожидается, что Киев разовьет контрнаступление в направлении Артемовска, а также ближе к Энергодару и Мелитополю. По мнению Вучича, Украина подготовила несколько десятков бригад и «пробьет российскую оборону в той части», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что не «болеет» ни за кого, но думает, что произойти это может с большими жертвами. По его словам, на Украине думают, что это изменит ход боевых действий.
Вучич также полагает, что когда начнется новое украинское контрнаступление, косовоалбанский премьер Альбин Курти в Приштине запустит новый виток гонений на косовских сербов.
Напомним, ситуация в регионе обострилась после попыток захвата зданий сербских администраций косовскими силовиками. Вучич экстренно покинул организованный посольством России прием в честь Дня России из-за того, что в центре республики были задержаны вооруженные силовики непризнанного Косово.
Захарова указала на разрушение «мнимой толерантности Франции»
Призывы к силовому решению во Франции свидетельствуют о разрушении мнимой толерантности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова, комментируя сообщение профсоюзов французской полиции о «диктате агрессивных меньшинств» и о том, что спокойствия необходимо добиваться силой, в своем Telegram-канале отметила, что вся мнимая толерантность рушится на глазах. По ее словам, либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью, передает РИА «Новости».
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что мультикультурализм, интеграция и толерантность стали причинами разрушительных беспорядков во Франции.
Напомним, что полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек.
Бабушка убитого подростка в пригороде Парижа призвала участников беспорядков остановиться
Бабушка Надя, чей внук был убит в Нантере полицейским, призвала участников беспорядков остановиться, она осудила использование смерти своего внука в качестве предлога, чтобы все разрушить, об этом она рассказала в интервью телеканалу BFMTV.
Она рассказала, что винит только полицейского, убившего ее внука. Также бабушка убитого подростка заявила, что люди должны прекратить разбивать витрины, школы и автобусы с мамами, передает РИА «Новости».
Бабушка подростка добавила, что она доверяет французскому правосудию и что участники беспорядков также будут привлечены к ответственности за свои действия.
Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем подростке, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.
Из-за беспорядков почти четверть туристов отменили бронирование в Париже
От одной пятой до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже, что может повлиять на Олимпийские игры в следующем году, заявил в интервью Франс Пресс глава туристического бюро Парижа Жан-Франсуа Риаль.
Он подчеркнул, что удивлением не станет, если отмена бронирования коснется всей Франции, передает РИА «Новости».
По словам Риаля, подобные инциденты отпугивают американских клиентов, то же самое и с японцами. Исторически это две группы клиентов, наиболее чувствительные к вопросам безопасности. Он пояснил, что сокращение числа американских туристов будет болезненным для туристического сектора, которые заменили российских и китайских туристов.
Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем подростке, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.
Полиция Франции за время беспорядков задержала около 2,4 тыс. человек
BFM: Правоохранители Франции с момента начала беспорядков в стране задержали около 2,4 тыс. человек
Полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь с 27 на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек, сообщает телеканал BFM.
Как указывает телеканал, в ночь на среду во Франции был задержан 31 человек, на четверг – 182 человека, на пятницу – 875 человек и на субботу – 1311 человек. Таким образом, по данным BFM, во Франции было в общей сложности задержано 2399 человек, передает ТАСС.
В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон из-за протестов отменил визит в Германию. Тем временем власти Франции бросили на подавление беспорядков бронетехнику.