Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.2 комментария
Завершены основные работы по ремонту безопасной трассы от Луганска до Донецка
Капремонт участка трассы от Луганска до границы с Антрацитовским районом ДНР завершили на 85%
Работы по капремонту одного из самых загруженных участков трассы от Луганска до границы с Антрацитовским районом завершены на 85%. Эта дорога должна связать ЛНР и ДНР и стать самым безопасным путем от Луганска до Донецка, сообщил главный специалист Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений Цветков.
Цветков объяснил, что этот участок дорого выбрали, поскольку это безопасное соединение с ДНР, а остальные дороги, федеральные трассы идут близко к линии боевого соприкосновения. По его словам, на данный момент дорога выполнена на 85%, но до конца 2023 года планируется полностью завершить данный участок, и уже в следующем году можно будет рассчитывать на дорогу до Антрацитовской развязки.
Капитальный ремонт проводится на участке в 28 километров. Из них пять – это дорога первой категории, движение предусмотрено в четыре полосы. Остальные 23 км – двухполосное движение. «Основной ход» уже выполнен, то есть машины могут беспрепятственно проезжать по трассе. Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки, наносят разметку, обустраивают тротуары в населенных пунктах, устанавливают павильоны на остановках общественного транспорта. Старое покрытие было снято и заменено на новое.
Как указал представитель компании-заказчика капитального ремонта данного участка, в зависимости от выполненных расчетов была выбрана конструкция «дорожной одежды», где-то даже выполнялась замена основания, устройство выравнивающего слоя локально. По его словам, здесь несколько типов «дорожной одежды» были выполнены, а также в рамках дорожных работ предусмотрена организация водоотвода с проезжей части, выполнена замена двух водопропускных труб.