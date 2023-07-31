Патрушев: Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса

  • Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
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    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит довести спецоперацию до конца
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

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    Новости
    14:56В Дагестане спасли зависшего на проводах козла

    В Дагестане спасли козла, который повис на электрических проводах, зацепившись рогами, при перевозке на грузовике.

    14:53Патрушев: Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса

    Саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе, подтвердил агрессивную сущность Североатлантического альянса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.

    14:50На Украине заблокировали обменные пункты за операции с российским рублем

    Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заблокировало работу обменных пунктов, проводивших операции в российских рублях и криптовалюте.

    14:47Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении

    Российские военнослужащие за минувшую неделю продвинулись на 2 км в районе Сватово в ЛНР, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    14:45Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    14:38Взрыв газового баллона произошел в гаражах в Волгодонске

    В городе Волгодонск в Ростовской области произошел взрыв газового баллона, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    14:33Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    14:32Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    14:25Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    14:20Метеоролог оценил прогноз об эпохе холодных февралей в Москве

    Приближается явление Эль-Ниньо, которое всегда «выстреливает» теплой зимой, поэтому в феврале 2024 года общий фон российских регионов будет на 3–5 градусов превышать норму, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя предупреждение москвичей о наступлении эпохи холодных февралей.

    14:19Патрушев заявил об использовании Киевом раненых военных ВСУ как биоматериала

    Киевский режим использует раненых украинских военных в качестве биоматериала, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    14:14Российские ученые вырастили арбуз в Антарктиде

    На российской станции Восток в Антарктиде ученые успешно вырастили арбузы, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

    14:12Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

    Развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед Россией задач, заявил президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    14:08«Калашников» сообщил о выполнении ГОЗ на 100%

    Общий план производства концерна «Калашников» за послендние два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023-го гособоронзаказ (ГОЗ) уже выполнен на 100%, сообщили в пресс-службе концерна.

    14:05Путин поблагодарил Госдуму за поддержку в вопросах внешней политики

    Президент Владимир Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.

    31 июля 2023, 14:53

    Патрушев: Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе, подтвердил агрессивную сущность Североатлантического альянса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.

    Он подчеркнул, что в свете активизации военной деятельности НАТО особо актуальны вопросы обеспечения безопасности на северо-западе РФ, передает ТАСС.

    Патрушев указал, что на прошедшем саммите НАТО были утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем НАТО стягивает к российским границам 300 тыс. солдат.

    30 июля 2023, 16:05
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Военный эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    «В месте поражения видно, что борт прикрыт экраном из текстолита на арамидной основе и вроде бы керамических плит большого размера. Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – написал автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Он также отметил, что это «хороший улов». По словам эксперта, шведская БМП CV90 – «одна из лучших БМП в мире, сбалансированная по характеристикам, 2018 года, современнейшая». Васильев подчеркнул, главное, чтобы машина сразу попала в руки российских инженеров, а затем ее можно отправить в музей, но «потом, разобрав на винтики и после тщательного изучения», – заключил он.

    Схожего мнения придерживаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Эксперты отмечают, что «трофей оказался в руках бойцов 252-го полка неслучайно». «Они намеренно поджидали две CV90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку», – подчеркнули авторы.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.

    А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.

    Кроме того, военкоры сообщали, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV90 ВСУ.

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    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

    Коментарии (36)
    30 июля 2023, 18:19
    На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

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    31 июля 2023, 07:41
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало вынужденной мерой, его гипотетический вывод с территории республики возможен только в случае, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.

    Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

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    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 01:35
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    @ @babchenkoa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

    В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.

    Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

    В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.

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    30 июля 2023, 21:29
    Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денег Запада Зеленским

    Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    Издание со ссылкой на статью журналиста Сеймура Херша предположило, что генералы ВСУ разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними деньгами, и сдали его ЦРУ, передает РИА «Новости».

    Ранее журналиста Сеймур Херш заявил, что президента Украины заподозрили в незаконном присвоении 400 млн долларов из западных фондов помощи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения.

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    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    30 июля 2023, 17:32
    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (23)
    30 июля 2023, 19:00
    Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции

    Президент Франции Макрон пообещал немедленно отреагировать в случае атаки на французских граждан в Нигере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.

    Как следует из заявления, Франция ответит в немедленной и непреклонной манере, в случае совершения нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны в Нигере. Президент республики Эммануэль Макрон не потерпит никаких атак против нее и ее интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

    Ранее протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.

    До этого в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

    Коментарии (33)
    30 июля 2023, 21:01
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

    Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

    Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

    Коментарии (27)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

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    30 июля 2023, 20:37
    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

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    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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