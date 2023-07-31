ВС России пресекли попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

ВС России сорвали ВСУ закрепиться в Старомайорском на Южнодонецком направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии отражают попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского, противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен, передает РИА «Новости».

Чехов добавил, что на Запорожском направлении российские силы пресекли две попытки противника провести разведку боем рядом с Работино и Приютным, украинские боевики отступили с потерями.

Он рассказал также, что подразделения группировки за последние сутки уничтожили танк Leopard, гаубицы M777 и Д-20, несколько БМП. Рядом с Пречистовкой уничтожен пикап с украинскими военными, под Новоселками – минометный расчет, около Сторожевого – гаубица «Мста-Б», в районе Макаровки – станция РЭБ .

Чехов добавил, что авиация группировки поразила пункты временной дислокации ВСУ у Новоданиловки, Жеребянки, Старомайорского, совхоза «Октябрь», Макаровки, и Малой Токмачки.

Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.