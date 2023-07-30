Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.0 комментариев
Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.0 комментариев
Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?16 комментариев
Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.19 комментариев
Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения создать единую федеральную кризисную службу по оказанию помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе.
В России делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.
Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».
Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
Все договоренности, которые были достигнуты на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, заявил президент России Владимир Путин.
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря «Горный Орленок» в Республике Алтай после отравления более 60 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Молодые российские моряки растут в атмосфере памяти о достижениях флота России. Немаловажно, что сейчас не только модернизируются старые корабли, но и спускаются на воду новые, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.
Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить военные меры, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле
Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.
Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.
По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.
В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.
Поддубный: Киев ради медийного эффекта от повреждения фасадов «Москва-Сити» попрощается с критической инфраструктурой
Поддубный в своем Telegram-канале написал, что российские ракеты рутинно и буднично, в ежедневном режиме уничтожают потенциал противника.
Направляемые в Москву беспилотники ВСУ являются частью информационно-психологического воздействия, пояснил военкор. «И не замечать трудно, и отвлекаться не стоит», – отметил он.
По словам Поддубного, киевский режим не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».
Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.
Короткий ролик опубликован в Telegram-канале телеканала RT.
Также опубликовано видео последствий попадания в здание.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, в результате которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. При атаке никто не погиб и не пострадал. Во всех зданиях комплекса «Москва-Сити» объявлена эвакуация.
Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет.
На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.
Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.
Рогов: Православные на подконтрольной Киеву территории называют Зеленского «слугой Ирода»
Рогов сообщил РИА «Новости», что Зеленского все чаще зовут не «слугой народа», а «слугой Ирода».
Глава движения «Мы вместе с Россией» сравнил Зеленского с царем Иродом за то, что он любой ценой пытается удержаться у власти, а также отменяет традиционные праздники православных.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим уничтожает церковь.
Напомним, Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Каноническая УПЦ отказалась исполнять этот указ.
Минобороны: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками
В сообщении военного ведомства говорится, что 16 украинских беспилотников были уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять – подавлены средствами РЭБ, в результате чего, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
В Минобороны добавили, что террористическая атака была пресечена, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.
Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками
В заявлении военного ведомства в Telegram говорится, что один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщает МО РФ.
Между тем в экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-Сити», пострадал один человек – охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
В столичном департамента транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.
Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет. К 5.30 мск поступило сообщение, что воздушная гавань возобновила работу.
WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести мирные переговоры по Украине со странами Запада, но без России
В статье утверждается, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет, передает ТАСС.
По версии издания, свое участие в переговорах уже подтвердили Британия, ЕС, Польша и ЮАР. Кроме того, по словам источника издания, на данный момент ожидается присутствие помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. При этом точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.
Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление
«Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.
Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.
При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».
Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.
Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.
Путин: Введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель
«Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности [на Украине], потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», – приводит его слова ТАСС.
Планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши, как подчеркнул президент Путин, никогда не покидают польские элиты. Эта идея у них живуча, отметил глава государства.
На прошлой неделе Путин заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.
Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв
Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».
Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.
Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.
Российские бойцы ЗВО во время боя в зоне спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90
Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.
А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.
Ранее военкоры сообщили, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ.
«Тот же Львов, он до Второй Мировой войны, по-моему, и не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза в Западную Украину – Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: «Зато Варшава входила». Так Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине так же, как и другие близлежащие территории», – передает РИА «Новости» слова главы государства.
Путин подчеркнул, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.
Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.
Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка
Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.
«С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.
Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.
Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты
Как сообщили ТАСС в авиационных службах, рейсы в настоящее время перенаправляют в другие воздушные гавани. Один рейс, как уточняется, находится в зоне ожидания, 16 рейсов задержаны на прилет, еще четыре – на вылет.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших, по данным градоначальника, нет.
Из всех зданий комплекса «Москва-Сити» идет эвакуация.
В Московской воздушной зоне, как сообщали в экстренных службах, введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.