Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.0 комментариев
Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре
Asia Times: Зеленский своим визитом выдал российской разведке пункт управления в Днепре
Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
По его словам, за Зеленским внимательно следит российская разведка, а 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский президент посетил Днепропетровск и представил к награде главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также встречался с полевыми командирами, в том числе с главой украинской разведки Кириллом Будановым и Александром Сырским, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.