Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности

Tекст: Валентина Григоренко

«Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все, о чем договорились, все будем исполнять», – сказал российский лидер, прощаясь с гостями после парада ВМФ России, передает РИА «Новости».

В воскресенье Путин по окончании парада в честь Дня ВМФ еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита Россия – Африка остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

Ранее Путин заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

Помимо этого, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург.