Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ
Президент России Владимир Путин по окончании военно-морского парада в честь Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита Россия – Африка остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве, сообщили СМИ.
Как пишет РИА «Новости», российский лидер кратко переговорил с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин пожал руки и другим иностранным гостям.
Отмечается, что Путин вместе с иностранными гостями парада ВМФ, участниками саммита Россия – Африка, посетили Кронштадт. Российского главу государства сопровождают лидеры Буркина-Фасо, Конго, Мали, Эритреи, представители делегаций Судана, Экваториальной Гвинеи, Танзании.
Ранее Путин заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.
Помимо этого, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург.