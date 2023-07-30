«Волонтеры Победы» помогли провести парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

  • Роскосмос показал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»
    ВС России накрыли прибывших на поле боя военных ВСУ (видео)
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    Появились кадры первой захваченной шведской БМП CV-90 в зоне СВО
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    На поврежденной части высотки в «Москва-Сити» ведутся восстановительные работы
    В Петербурге прошел главный военно-морской парад ко Дню ВМФ (фото)
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    10 комментариев
    Новости
    15:53Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

    Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД.

    15:49Женщина с двумя детьми погибла во время урагана в Марий Эл

    Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть мама с двумя малолетними детьми из Стерлибашевского района Башкирии, отец семейства находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации района Рустам Рахмангулов.

    15:46В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына

    Ереванский суд арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба генпрокуратуры страны.

    15:38«Волонтеры Победы» помогли провести парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

    В День Военно-морского флота 100 добровольцев помогли в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, также оказывали сопровождение финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград».

    15:22Porsche слетел с моста в Феодосии

    В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

    15:18ВС России нанесли удар по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

    Российские войска нанесли огневой удар по трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    15:08Парусная лодка перевернулась на Волге около Саратова

    Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, пострадавших нет, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

    15:00Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины

    Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

    14:57Роскосмос показал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге и Владивостоке.

    14:43Появились кадры первой захваченной шведской БМП CV-90 в зоне СВО

    Бронемашина была подбита российским бойцом выстрелом из ручного противотанкового гранатомета, командир БМП CV-90 погиб, а выжившие члены украинского экипажа сбежали. Машина была эвакуирована бойцами ЗВО в тыл.

    14:35На поврежденной части высотки в «Москва-Сити» ведутся восстановительные работы

    В Москве на фасаде поврежденного участка «Москва-Сити» ведутся восстановительные работы.

    14:34Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ

    Президент России Владимир Путин по окончании военно-морского парада в честь Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита Россия – Африка остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве, сообщили СМИ.

    14:23Протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз

    Крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в столице Нигера городе Ниамей, сообщило агентство AFP.

    14:12ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    13:55Эксперты: Россия была и будет страной больших семей

    Российские власти принимают все необходимые меры для оказания поддержки семьям. Многодетность стала гордостью в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал общественница Наталья Карпович. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    30 июля 2023, 15:38

    «Волонтеры Победы» помогли провести парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

    В День Военно-морского флота 100 добровольцев помогли в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, также оказывали сопровождение финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград».

    «Для каждого Волонтера Победы с момента создания движения всегда было мечтой оказаться на Красной площади в День Победы. И с прошлого года у нас появилась новая традиция, которая так же сильно воодушевляет добровольцев. Это помощь в проведении главного парада Военно-морского флота. Сегодня в Санкт-Петербурге и Кронштадте помогают волонтеры со всей России, которые предварительно прошли конкурсный отбор и специальную подготовку», – заявила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

    Образовательная программа проходила в рамках Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений», слушатели курса работали с профессиональными психологами и историками, знакомились со спецификой сопровождения на крупных мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, проходили функциональное обучение и знакомство с историей ВМФ и Санкт-Петербурга.

    По словам одного из волонтеров Александра Яцынича из Ростовской области, быть причастным к таким событиям для него огромная честь.

    «Ты видишь, насколько сильна наша страна, силу и мощь нашего флота. Я никогда до этого вживую не видел корабли. И здесь, находясь среди ветеранов и других гостей, ты испытываешь такое чувство восторга, что дух захватывает», – сказал волонтер.

    Добровольцы сопровождали ветеранов, оказали помощь на трибунах, координировали зрителей парада и гостей.

    «Когда тысячи взглядов прикованы к тебе, это большая ответственность. И я не только про зрителей и ветеранов, находящихся на трибунах. За парадом наблюдают тысячи людей по всей стране. Это груз ответственности и перед моими родными, моим дедушкой, который служил в Военно-морском флоте. Для меня это большая честь. Пускай дедушка мною гордится», – поделилась Елизавета Морщакова, Волонтер Победы из Ленинградской области.

    Волонтеры Победы являются организатором волонтерского сопровождения Парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2022 году движение при поддержке Министерства обороны России создало новую традицию, и теперь в проведении главного парада Военно-морского флота помогает молодежь России.

    В воскресенье в Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Парад традиционно принял президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. В своем выступлении он заявил, что ВМФ России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества.

    29 июля 2023, 21:08
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле

    Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле

    Tекст: Антон Никитин

    В плен российским силам на донецком направлении добровольно сдался украинский военнослужащий на автомобиле, груженом переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.

    Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.

    По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.

    В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.

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    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    29 июля 2023, 18:35
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    CNN показала украинский морской дрон, который ВСУ планируют использовать для атаки на российские корабли в Черном море

    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    В репортаже CNN утверждается, что украинские плавучие дроны будут охотиться на российские военные корабли в акватории Черного моря. По имеющимся у авторов материала данным, украинский морской беспилотный катер может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км.

    CNN показала украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. На видео также попал пункт управления дронами, сообщает Life.


    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Кроме того, 11 июня российский корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил в Черном море атаку украинских морских беспилотников.

    Помимо этого, 24 мая надводные украинские дроны атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ России самостоятельно вернулся в Севастополь. Позже стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как пресечь новые теракты Украины на Черном море.

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    30 июля 2023, 05:25
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент попадания украинского беспилотника в одну из высоток комплекса «Москва-Сити».

    Короткий ролик опубликован в Telegram-канале телеканала RT.

    Также опубликовано видео последствий попадания в здание.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, в результате которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. При атаке никто не погиб и не пострадал. Во всех зданиях комплекса «Москва-Сити» объявлена эвакуация.

    Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет.

    Коментарии (28)
    30 июля 2023, 06:47
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву

    Поддубный: Киев ради медийного эффекта от повреждения фасадов «Москва-Сити» попрощается с критической инфраструктурой

    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Повреждение фасадов высотных зданий в комплексе «Москва-Сити» в результате атаки беспилотников даст исключительно медийный эффект, за который киевскому режиму придется поплатиться критически важной инфраструктурой двойного назначения, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный в своем Telegram-канале написал, что российские ракеты рутинно и буднично, в ежедневном режиме уничтожают потенциал противника.

    Направляемые в Москву беспилотники ВСУ являются частью информационно-психологического воздействия, пояснил военкор. «И не замечать трудно, и отвлекаться не стоит», – отметил он.

    По словам Поддубного, киевский режим не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».

    Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 07:51
    У Зеленского появилось новое прозвище

    Рогов: Православные на подконтрольной Киеву территории называют Зеленского «слугой Ирода»

    У Зеленского появилось новое прозвище
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Верующие жители подконтрольной киевскому режиму территории прозвали президента Украины, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, устраивающего гонения на православие, «слугой Ирода», рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости», что Зеленского все чаще зовут не «слугой народа», а «слугой Ирода».

    Глава движения «Мы вместе с Россией» сравнил Зеленского с царем Иродом за то, что он любой ценой пытается удержаться у власти, а также отменяет традиционные праздники православных.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим уничтожает церковь.

    Напомним, Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Каноническая УПЦ отказалась исполнять этот указ.

    Коментарии (68)
    30 июля 2023, 07:17
    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками

    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении военного ведомства говорится, что 16 украинских беспилотников были уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять – подавлены средствами РЭБ, в результате чего, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

    В Минобороны добавили, что террористическая атака была пресечена, пострадавших и разрушений нет.

    Кроме того, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (54)
    29 июля 2023, 17:05
    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом

    Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow

    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Никитин

    ВСУ предприняли попытку при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 ракет Storm Shadow.

    По его словам, все они были сбиты российскими силами ПВО. При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика, а также контактную линию. Врио губернатора Херсонской области добавил, что ремонтная бригада оперативно устранила все повреждения.

    Сальдо выразил возмущение по поводу того, что ВСУ в который раз обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Он предположил, что боевики специально устроили провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой.

    «Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает: киевский режим – террористическая организация, она существовать не должна. И не будет», – завериил врио главы Херсонской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты РСЗО HIMARS.

    Коментарии (33)
    30 июля 2023, 05:32
    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками

    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим утром воскресенья, 30 июля, предпринял попытку террористической атаки беспилотниками по объектам в Москве, сообщило Минобороны России.

    В заявлении военного ведомства в Telegram говорится, что один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

    Еще два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщает МО РФ.

    Между тем в экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-Сити», пострадал один человек – охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

    В столичном департамента транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».

    Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

    Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет. К 5.30 мск поступило сообщение, что воздушная гавань возобновила работу.

    Коментарии (38)
    29 июля 2023, 21:45
    В США заявили о планах Саудовской Аравии вести переговоры по Украине без России

    WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести мирные переговоры по Украине со странами Запада, но без России

    Tекст: Антон Никитин

    Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России, сообщили источники The Wall Street Journal.

    В статье утверждается, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет, передает ТАСС.

    По версии издания, свое участие в переговорах уже подтвердили Британия, ЕС, Польша и ЮАР. Кроме того, по словам источника издания, на данный момент ожидается присутствие помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. При этом точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

    Ранее в субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.

    Коментарии (18)
    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

    Коментарии (17)
    29 июля 2023, 23:08
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    «Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

    Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

    При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

    Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

    Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.

    Коментарии (50)
    30 июля 2023, 13:03
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым

    Daily Express: Британия готовит украинскую армию к вторжению в Крым

    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британия готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Daily Express со ссылкой на источники, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом «украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск». Отмечается, что в других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Британии, США и Германии, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».

    По его словам, операция будет представлять собой многократные удары по российским силам, а ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».

    Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что в результате «вторжения» в регион, которое обещают представители киевского режима, власти Украины получат «дырку от бублика».

    Коментарии (25)
    30 июля 2023, 04:11
    Фасады зданий «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов

    Здания «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов на Москву

    Фасады зданий «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Система противовоздушной обороны сбила на западе Подмосковья два беспилотника, участвовавших в попытке атаковать столицу, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что атаку пытались совершить два БПЛА самолетного типа.

    В экстренных службах сообщили, что в 50-этажном здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити», произошел хлопок на уровне пятого-шестого этажа. Выбиты стекла. Пострадавших нет. Пожара не последовало. Башню эвакуировали.

    Причиной взрыва в «IQ-квартале» в «Москва-Сити», по предварительным данным, стал беспилотник, добавили в экстренных службах.

    На месте работают оперативные службы, а также правоохранители.

    Очевидцы тем временем сообщают, что слышали звуки взрыва на западе столицы.

    В Московской воздушной зоне введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Градоначальник уточнил, что жертв и пострадавших нет.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

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