«Волонтеры Победы» помогли провести парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

«Для каждого Волонтера Победы с момента создания движения всегда было мечтой оказаться на Красной площади в День Победы. И с прошлого года у нас появилась новая традиция, которая так же сильно воодушевляет добровольцев. Это помощь в проведении главного парада Военно-морского флота. Сегодня в Санкт-Петербурге и Кронштадте помогают волонтеры со всей России, которые предварительно прошли конкурсный отбор и специальную подготовку», – заявила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

Образовательная программа проходила в рамках Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений», слушатели курса работали с профессиональными психологами и историками, знакомились со спецификой сопровождения на крупных мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, проходили функциональное обучение и знакомство с историей ВМФ и Санкт-Петербурга.

По словам одного из волонтеров Александра Яцынича из Ростовской области, быть причастным к таким событиям для него огромная честь.

«Ты видишь, насколько сильна наша страна, силу и мощь нашего флота. Я никогда до этого вживую не видел корабли. И здесь, находясь среди ветеранов и других гостей, ты испытываешь такое чувство восторга, что дух захватывает», – сказал волонтер.

Добровольцы сопровождали ветеранов, оказали помощь на трибунах, координировали зрителей парада и гостей.

«Когда тысячи взглядов прикованы к тебе, это большая ответственность. И я не только про зрителей и ветеранов, находящихся на трибунах. За парадом наблюдают тысячи людей по всей стране. Это груз ответственности и перед моими родными, моим дедушкой, который служил в Военно-морском флоте. Для меня это большая честь. Пускай дедушка мною гордится», – поделилась Елизавета Морщакова, Волонтер Победы из Ленинградской области.

Волонтеры Победы являются организатором волонтерского сопровождения Парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2022 году движение при поддержке Министерства обороны России создало новую традицию, и теперь в проведении главного парада Военно-морского флота помогает молодежь России.

В воскресенье в Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Парад традиционно принял президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. В своем выступлении он заявил, что ВМФ России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества.