Эксперты: Россия была и будет страной больших семей

Общественница Карпович: Путин демонстрирует личную заинтересованность в сохранении семейных ценностей в России

Tекст: Олег Исайченко

«Встреча показала, что президент Путин уделяет огромное значение семье. Мы видим закрепление этого в том числе в Конституции. Более того, введен орден «Родительская слава», «Мать-героиня». Много внимания уделяется поддержке семей и традиционным семейным ценностям», – сказала руководитель объединения «Многодетные семьи Москвы» Наталья Карпович.

«Наш президент неоднократно говорил, что многодетная семья – это ориентир, пример для всех. И подобные встречи важны в первую очередь как демонстрация внимательного и бережного отношения властей к вопросу демографии», – продолжает собеседница.

«Россия исконно страна больших семей и будет такой. И все меры, которые сегодня принимаются в стране, говорят о том, что этому уделяется особое внимание. Мы сегодня являемся государством, которое противостоит всем тем новым веяниям, призывающим нас отказываться от семейных отношений», – подчеркнула Карпович.

Схожего мнения придерживается и член ОП РФ Александр Малькевич. «В условиях, когда Запад все больше извращает понятие семьи, прививая своим гражданам деструктивные идеи социальных взаимоотношений, наша страна сохраняет духовно-нравственные устои и следует традиционным ценностям, которые ведут к сбережению и процветанию российского народа», – пишет он в своем Telegram-канале.

«В России семья – это основополагающий элемент всего государства. Именно в семье гражданин формирует свое мировоззрение, проходит первичный этап социализации. Сохранение функций и уклада семьи по праву считается вопросом государственной важности, так как без крепкой первичной социальной ячейки все общество обречено на вымирание», – убежден он.

«По инициативе президента в 2020 году в России на высшем уровне было закреплено чистое, неискаженное и традиционное восприятие семьи, где брак ясно обозначен как союз мужчины и женщины. Соответствующая поправка в Конституцию гарантирует государственную поддержку семьям России, которая воплощается в многочисленных социальных мерах и решениях в отношении детей и их родителей», – напоминает эксперт.

«Президент лично общается с семьями из разных уголков России. Вся полученная в ходе этого общения информация находит отражение в принимаемых мерах и законах, которые направлены на поддержку семей и создание лучших условий для развития подрастающего поколения», – подчеркивает Малькевич.

«Многодетные семьи испокон веков были опорой российского государства. Высокий уровень рождаемости, социализация детей в широком кругу братьев и сестер положительно влияли на экономическую и духовную устойчивость страны. В современном глобальном обществе западная идеология хищного капитализма напрямую борется с многодетностью в странах по всему миру», – рассуждает член ОП.

«Президент на государственном уровне отвергает этот деструктивный подход. Владимир Путин противопоставляет западному эгоизму традиционные русские ценности коллективизма, любви и взаимопомощи. Человек, воспитанный в большой и любящей семье, осознает свой долг оберегать близких, быть рядом и помогать им в трудную минуту, защищать в случае угрозы», – перечисляет эксперт.

«Вместе с этим он испытывает аналогичные чувства по отношению к Родине, которая в глобальном смысле олицетворяет его мать и отца – тех, кто дал ему жизнь. Президент гордится многодетным семьями России и теми качествами, которыми обладают их представители», – заключил Малькевич.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы он назвал гордостью те многодетные семьи, где детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки. «Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И, будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – подчеркнул он.

Кроме того, глава государства поздравил с Днем рождения именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

Президент также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

Также многодетная мама Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России. Главу государства поблагодарил ее сын – Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.

Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова в свою очередь подарила президенту России журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях.