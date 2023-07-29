Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.0 комментариев
Вучич: Нападение на Сербию сейчас стало бы заметно труднее, чем в 1999 году
Вучич: Нападение на Сербию больше не игрушка, осуществить это несравнимо труднее, чем в 1999 году при агрессии НАТО
«Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти стремится втянуть Сербию в вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербский лидер в эфире TV Prva заявил, что республика должна избежать этого.
Вучич призвал граждан не беспокоиться, пока не увидят его в военной форме, поскольку сербские власти не хотят «возвращать сыновей матерям в гробах». Он сказал, что по этой причине руководство республики прикладывает большие усилия, труд и энергию, «промолчит иногда на злодеяния», которые исходят из Приштины, и реагируют мягко. Он подчеркнул, что это не знак слабости властей Сербии, а «знак ответственности и серьезности», передает РИА «Новости».
При этом он указал на укрепление обороноспособности страны, отметив, что в модернизацию и оснащение армии были вложены миллиарды евро. Нападение на Сербию на земле или с воздуха, подчеркнул Вучич, «больше не игрушка», и осуществить это несравнимо труднее, чем было в 1999 году при агрессии НАТО.
В начале июля Вучич на совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Люксембурга Ксавье Беттелем заявил, что в конце ХХ века Сербия подверглась жестокому нападению со стороны НАТО.