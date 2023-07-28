Депутат: Рекомендательные алгоритмы в интернете стали мощным информационным оружием

Депутат Кирьянов и эксперт Казанцев объяснили цель закона о правилах применения рекомендательных алгоритмов

Tекст: Татьяна Косолапова

«Мы сегодня боремся за права пользователей интернета, за права тех людей, которые на компьютере, телефоне открывают сайты, а цифровые платформы начинают манипулировать их поведением. Причем делают они это без всякого согласия и без всяких разрешений, навязывая контекстную рекламу, те или иные продукты», – говорит зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.



Он напоминает, что алгоритмы в интернете изначально были введены для того, чтобы помочь пользователю найти в Сети именно то, что ему нужно, чем он интересуется. Они позволяют также не показывать контент, который заведомо не интересен пользователю. Но сейчас рекомендательные алгоритмы стали мощным информационным оружием, которое навязывает пользователю ненужную ему информацию, считает парламентарий.

Поэтому законодательные акты, не позволяющие интернет-платформам манипулировать мнением пользователей, – это правильный шаг в направлении защиты прав потребителей, объясняет депутат.

По его мнению, подавляющее большинство пользователей совершенно не представляет, как работают рекомендательные алгоритмы. Поэтому людей необходимо информировать об этих системах, чтобы у них был выбор – использовать их или нет. «Информирование позволит людям решать, что они хотят видеть, что не хотят, и хотят ли они вообще это видеть. В какой-то мере это отказ от удобств в пользу большей свободы», – заключил Кирьянов.

В случае использования рекомендательных алгоритмов используются данные о конкретном пользователе – история его взаимодействия с сервисом, параметры его учетной записи и даже поведение на отдельных страницах, говорит эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, на основе анализа этих данных рекомендательные алгоритмы демонстрируют пользователю контент, который, по их мнению, наиболее соответствует интересам пользователя.

«При этом сам пользователь может быть и не хотел бы, чтобы выдача контента демонстрировала его интересы и склонности. Например, если пользователь у себя дома интересовался каким-нибудь специфическим контентом, а потом открывает тот же ресурс в публичном месте или в месте с кем-то из своих знакомых, он может попасть в неловкую ситуацию, если рекомендательный алгоритм начнет предлагать контент, основанный на истории просмотров пользователя, и тем самым сообщать всем вокруг, каким именно специфическим контентом интересуется пользователь», – поясняет собеседник.

В этой связи, продолжает специалист, вполне обоснованным представляется предложение законодателя урегулировать эту чувствительную тему, предоставив пользователю право на получение информации о рекомендательных алгоритмах и правилах их применения.



В пятницу на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, который определяет правила использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете, передает ТАСС. Документом устанавливается обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов. А владельцы интернет-сайтов, на которых применяются такие технологии, будут обязаны не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций.



Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должны быть размещены правила их применения. Они должны содержать описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, а также источники и виды сведений, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий.