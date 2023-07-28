Эксперт: Крещение Руси стало базисом становления восточно-христианской цивилизации

Религиовед Роман Лункин объяснил важность крещения Руси для России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Крещение Руси – историческое, духовное и культурное событие для нас. Принятие византийского извода христианства – геополитическое решение князя Владимира Святославича. Это было и общим выбором славянских племен на исторической территории нашей страны», – пояснил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Кроме того, это было и способом сблизиться через Византию с высокой греко-римской культурой, которая затем перешла в нашу страну. В итоге крещение Руси стало базисом основания самобытной восточно-христианской цивилизации, наследницей которой является нынешняя Россия», – указал он.

«Сейчас же на Украине происходит то, что противоречит христианству: насильственный отъем святынь и церквей, гонения на духовенство, молчание со стороны украинских священников по поводу насаждения в стране откровенно содомских нравов. Это направлено на уничтожение православия и на отторжение людей от нашей общей восточно-христианкой традиции», – подчеркнул эксперт.

По мнению большинства историков, князь Владимир крестился в Херсонесе. Затем он вернулся в Киев со священниками. Первыми они крестили сыновей Владимира, потом бояр. Сейчас источник, где их крестили, называется Крещатиком.

Великий князь начал активно бороться с язычеством. По его приказу рубили идолов, которых он сам еще недавно установил в столице Руси. Капище в центре Киева представляло собой композицию из статуй шести главных лжебогов славянского языческого пантеона: Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши.

По инициативе князя-христианина священнослужители рассказывали народу о Христе и Евангелии. Итогом проповеди стал приказ Владимира всем гражданам явиться в Киев, на берег Днепра, чтобы принять святое крещение. Это событие стало первым в череде массовых крещений на Руси. Далее крестился Новгород. Затем последовали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и другие города, пишет православный журнал «Фома».