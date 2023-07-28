Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
Патриарх Кирилл призвал русских и украинцев взять «щит любви»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День Крещения Руси призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».
В проповеди после молебна на Боровицкой площади у памятника святому равноапостольному князю Владимиру – Крестителю Руси патриарх заявил, что между братскими народами России и Украины, вышедшими из единой купели крещения, посеяна рознь одинаково враждебными и русским, и украинцам силами, передает ТАСС.
Он призвал взять в руки щит любви к Богу, к ближнему, к Отечеству. По словам предстоятеля Русской православной церкви, эта любовь проявляется не только в самоотверженном воинском служении, но и в способности быть милосердными и сострадательными в повседневной жизни. «Без любви не найти пути к справедливому миру и без любви не найти подлинного пути к Богу», – добавил предстоятель РПЦ.
По окончании литургии в Успенском соборе Московского Кремля возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади. Участники крестного хода принесли к памятнику ковчег с частицей мощей святого князя Владимира для поклонения верующих.
Русская православная церковь 28 июля отмечает день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Праздник также отмечается на государственном уровне – как День крещения Руси.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что смута и междоусобная брань никогда не приносили блага народам Отечества.