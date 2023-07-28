Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
Минобороны: Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России заняли под Сергеевкой Луганской народной республики (ЛНР) несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение вглубь обороны противника составило 1,5 км, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра западнее Житловки ЛНР.
Также в Минобороны сообщили, что подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады теробороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины рядом с Торским, Ямполовкой ДНР, Нововодяным, Червоной Дибровой и Кременной ЛНР.
Потери противника на Краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 90 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Российские войска продвинулись вглубь на 1,5 км.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили 180 украинских военных и пять танков ВСУ.