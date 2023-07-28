  • На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россия готова предложить Африке самое ценное
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на черную карту
    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
    Сбит пытавшийся атаковать Московский регион украинский беспилотник
    Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским
    В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    14 комментариев
    Новости
    14:48В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США

    Бразилия хоть и поддерживает отношения с США, но воспринимает Россию как своего идеологического союзника в части противодействия американскому влиянию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи-американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее Бразилия отказалась выдать США осужденного россиянина Сергея Черкасова.

    14:40На Донецком направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих

    Российские военные на Донецком направлении отразили семь атак украинских военных за последние сутки, сообщили в Министерстве обороны России.

    14:33Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:29Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

    14:25Путин заявил об отказе США, НАТО и Украины от переговоров с Россией

    Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    14:22На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ

    В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступать на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:19Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    14:15Эксперт по безопасности Роскачества дал совет по созданию паролей

    Плохие пароли стали самой главной причиной взломов и утечек, заявил начальник направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    14:14Путин призвал к увеличению роли стран Африки в ООН

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить роль африканских государств в ООН, чтобы противодействовать правилам, которые навязывают ряд стран.

    14:12СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

    Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    14:08Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки

    Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки, а также возможность подключения к нему стран Латинской Америки и Азии.

    14:01Командующий ЧФ анонсировал принятие на вооружение двух боевых кораблей

    Черноморского флота (ЧФ) до конца года пополнится двумя новыми боевыми кораблями – носителями высокоточного вооружения большой дальности, сообщил командующий флотом Виктор Соколов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России.

    13:58Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    13:55Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:46Ростех изучил образцы трофейной бронетехники

    Специалистам холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) удалось познакомиться с бронемашинами западного образца, сообщила пресс-служба компании.

    28 июля 2023, 14:33

    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Минобороны: Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России заняли под Сергеевкой Луганской народной республики (ЛНР) несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение вглубь обороны противника составило 1,5 км, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра западнее Житловки ЛНР.

    Также в Минобороны сообщили, что подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады теробороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины рядом с Торским, Ямполовкой ДНР, Нововодяным, Червоной Дибровой и Кременной ЛНР.

    Потери противника на Краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 90 военнослужащих, две  машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Российские войска продвинулись вглубь на 1,5 км.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили 180 украинских военных и пять танков ВСУ.

    27 июля 2023, 19:56
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    В ВСУ заявили о риске Украины остаться без морских портов

    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    @ Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Почти все доступные Киеву морские порты блокированы ВС и ВМФ России, заявила Гуменюк в интервью Agence France-Presse, передает ТАСС. Через три месяца киевский режим рискует остаться и вовсе без портов, продолжила она.

    Из-за рассредоточения имеющихся на вооружении ВСУ комплексов противовоздушной обороны украинская армия не может противостоять высокоточным ударам российских войск, указала Гуменюк.

    По ее словам, Украине нужна «мощная современная противовоздушная оборона», которая сможет противостоять российским ракетам, также ВСУ нуждаются в истребителях F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей.

    Коментарии (20)
    28 июля 2023, 02:57
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.

    Коментарии (45)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (17)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (41)
    27 июля 2023, 15:36
    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ в результате безуспешной атаки потеряли до пяти бронемашин, часть которых уничтожены «Ланцетами», активные боестолкновения сейчас не ведутся, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    До этого в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 17:07
    Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию

    Глава Минспорта России Матыцин заявил о намерении пригласить украинских спортсменов для участия в «Играх дружбы»

    Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спортсмены будут приглашены для участия во Всемирных играх дружбы, им будет обеспечена безопасность, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

    Министр спорта также отметил, что украинские спортсмены получат все равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», передает РИА «Новости». Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

    В программе игр будут представлены 27 видов спорта, такие как баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Также пройдут соревнования по пляжному футболу, спортивному программированию, акробатическому рок-н-роллу и другим дисциплинам.


    Коментарии (24)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 19:32
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    @ Бориса Корзина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что бюст Брежнева убрали с центрального проспекта, его планируют перенести на территорию музея истории города, передает ТАСС.

    Памятник Брежневу был установлен в Каменском (бывший Днепродзержинск) еще при жизни генсека – в 1976 году.

    Ранее киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

    Коментарии (34)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (4)
    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    Коментарии (18)
    27 июля 2023, 17:36
    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска

    Дело о госизмене возбудили в Брянске в отношении собравшегося воевать за Украину

    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ и полиция задержали жителя Брянска, который собирался выехать на Украину и воевать против российских войск, против него возбуждено уголовное дело за госизмену, сообщило региональное УФСБ.

    В сообщении ФСБ уточняется, что его задержали при попытке выезда на Украину, сейчас мужчину отправили под стражу, в настоящее время ведется следствие, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 18:56
    Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно пройдет 31 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины.

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (8)
    Главное
    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта
    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину
    Глава ОКР обвинил МОК в отстаивании интересов украинских спортсменов
    Минобороны: Достигшие 27 лет в 2023 году граждане призыву не подлежат
    Зеленский перенес празднование Рождества на Украине на 25 декабря
    Полиция в Москве задержала приезжего за растрату найденного 1 млн рублей
    Умер один из основателей рок-группы Eagles Рэнди Мейснер

    Россия готова предложить Африке самое ценное

    На фоне санкций у России выстрелила торговля еще с одним партнером – африканским. Сам континент очень неоднороден, и с некоторыми странами не торговать, а помогать им надо. Россия готова делать и то, и другое. Как Россия начала больше продавать в Африке и что поможет развитию экономических отношений? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

    Страны Прибалтики надеются и заработать сами, и помочь своим украинским союзникам. В Литве предлагают перенаправить экспорт украинского зерна в местные порты – ведь по Черному морю он более невозможен. Однако этот вариант, во-первых, уже испытывался, и во-вторых, уже был признан бессмысленным. А теперь к нему добавились и новые сложности. Подробности

    Перейти в раздел

    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............