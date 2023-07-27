Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

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    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

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    Новости
    12:17FT: Тяжелые потери ВСУ вынуждают спецназ сражаться «как обычная пехота»

    Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как «обычная пехота» из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, написала Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным Султан.

    12:13Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет, сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

    12:08Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    12:04При падении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек

    В республике Алтай рухнул вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, погибли шесть человек, воздушное судно задело провода ЛЭП, сообщил источник в медицинских службах.

    12:02Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    11:58Росавиация назвала условия расширения полетов в Африку

    Увеличение числа полетов российских авиакомпаний в Африку возможно при наличии гарантий безопасности самолетов, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в рамках саммита Россия – Африка.

    11:54В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    11:53Поздняков счел торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами

    Решение Минспорта Украины о снятии запрета на участие своих атлетов в соревнованиях с выступающими под нейтральным флагом спортсменами из России и Белоруссии символизирует торжество разума, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    11:44Активисты «Единой России» и МГЕР почтили в Москве память детей-жертв войны в Донбассе

    Памятная акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии, куда активисты пришли с портретами погибших детей.

    11:37Поздняков: Исинбаева два года не появлялась на заседаниях ОКР

    Елена Исинбаева в последние два года не присутствовала на заседаниях Олимпийского комитета России (ОКР), заявил глава организации Станислав Поздняков.

    11:27Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    11:18Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    11:15Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона

    Тверской райсуд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы, признав виновным в неправомерном выводе денежных средств в валюте из России на сумму более 126 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    11:09Рособоронэкспорт: Россия достигла советских объемов торговли вооружением с Африкой

    Россия, несмотря на санкции, развивает военно-техническое сотрудничество с африканскими государствами и уже достигла масштаба присутствия на рынке вооружения времен Советского Союза, заявил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.

    10:54Роботизированную фабрику наноспутников решили создать в Самарском университете

    Самарский университет им. Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах Роскосмоса, сообщили в пресс-службе вуза.

    27 июля 2023, 12:02

    Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Путин: Россия не перестанет быть надежным поставщиком продовольствия в африканские страны

    Tекст: Алина Власенко

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    Российский лидер в ходе переговоров уточнил, что в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров составил 4,7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

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    24 июля 2023, 18:16
    Политолог: Африка внимательно наблюдает за противостоянием России и Запада

    Политолог Минченко: Россия является сторонником африканских стран в их борьбе против западного неоколониализма

    Политолог: Африка внимательно наблюдает за противостоянием России и Запада
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Россия интересна для государств Африканского региона как идеологический лидер нового многополярного мира, а также как экономический и гуманитарный партнер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. 27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка».

    «Сегодня все страны Африканского региона внимательно наблюдают за противостоянием России и Запада, а также поведением других государств, которые открыто не вступают в этот конфликт, но находятся где-то рядом», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Африканцы надеются извлечь из этого массу выгод для себя. Тем более что есть очень серьезная инерция, которой в том числе оперирует Владимир Путин, – это советское наследие и Россия как приемник СССР. Наша страна позиционирует себя как их сторонника в борьбе против неоколониализма», – отметил собеседник.

    «И в этом смысле Африканскому региону Россия, с одной стороны, интересна как идеологический лидер нового многополярного мира и адвокат стран Африки в международных организациях. С другой – как гуманитарный и экономический партнер. Ключевым моментом здесь является зерновая сделка», – добавил он.

    «Наши оппоненты говорят, что выход из нее – это удар по странам Африки. Владимир Путин уделил этому аспекту достаточно большое внимание в своей статье и отметил, что никаких выгод странам Африки она не несла. В то же время он подчеркнул, что Россия готова помогать региону продовольствием, удобрениями, причем как на возмездной, так и на безвозмездной основе», – рассуждает эксперт.

    «Что касается российско-африканских отношений, желание сотрудничать есть у всех сторон. Поэтому на предстоящем саммите и экономическом форуме «Россия – Африка» я ожидаю больше конкретных предложений, соглашений и коопераций. Уровень представительства там ожидается достаточно высокий», – отметил Минченко.

    «С российской стороны будут руководители исполнительной и законодательной ветвей власти. Планируется участие и руководителей африканских государств. Поэтому у всех будет возможность для содержательного и практического диалога», – заключил политолог.

    27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». В работе саммита будет участвовать президент Владимир Путин. В Кремле подчеркивали, что это очень важное и представительное событие.

    В преддверии этого события президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней глава Российского государства решил поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений.

    Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин акцентировал внимание на строительстве крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.

    Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше». Путин подчеркнул, что Россия хоть и отказалась от продления зерновой сделки, но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай».

    В той же статье Путин отметил, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин добавил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».

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    25 июля 2023, 19:54
    Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен

    Помощник президента Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен

    Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность поездки президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индии не исключается, хотя формат участия российского лидера на этом мероприятии не определен, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «По «Двадцатке» [формат] пока не ясен, приглашение мы получили», – цитирует Ушакова ТАСС. При этом он утвердительно ответил на вопрос, не исключается ли визит российского лидера в Индию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос об очном участии президента Путина в саммите G20 в Индии еще не решен.

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    25 июля 2023, 13:40
    Песков: Тема ЧВК «Вагнер» звучала на переговорах Путина и Лукашенко

    Tекст: Алина Власенко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках двухдневных переговоров обсуждали в том числе вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Говоря о прошедшей встрече лидеров, Песков уточнил, что перечень основных тем для обсуждения очертили сами главы государств на первой встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, «прозвучала и тема группы «Вагнер», … тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран».

    Песков также уточнил, что конкретных договоренностей по итогам встречи президентов России и Белоруссии не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов и обмена мнениями, передает ТАСС.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск «начали напрягать «вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву.

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    25 июля 2023, 18:29
    Путин заявил о росте зарплат и уменьшении безработицы в России
    Путин заявил о росте зарплат и уменьшении безработицы в России
    @ Баранов Владимир/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Безработица в стране начала уменьшаться, она дошла до показателя в 3,2%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Безработица – мы тоже с вами хорошо это знаем – тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, это хороший в целом результат, он превосходит ожидания и предварительные расчеты.

    В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин докладывал главе государства Владимиру Путину, что безработица находится на исторически низком уровне около 3%.

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    24 июля 2023, 13:43
    Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
    Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

    Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая, передает ТАСС.

    Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля – специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.

    Путин подчеркивал, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять.

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    26 июля 2023, 09:34
    Путин назвал Африку одним из полюсов многополярного мира
    Путин назвал Африку одним из полюсов многополярного мира
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящего в Петербурге экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», отметив роль Африканского континента как одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

    «Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе в качестве одного из полюсов многополярного мира», – подчеркнул российский лидер в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

    Он указал, что в Африке набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях.

    Путин также отметил, что Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Президент подчеркнул, что в последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. «Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», – говорится в послании президента.

    Напомним, статья Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, была опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту. В статье Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма.

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    25 июля 2023, 00:20
    Путин призвал расследовать действия неонацистов против жителей новых регионов

    Путин указал на необходимость расследовать преступления неонацистов и карателей против жителей новых регионов России

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов в новых регионах России, заявил президент страны Владимир Путин в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

    Путин поблагодарил бывших и действующих сотрудников следственных органов за службу и поздравил их с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что для их работы требуются «профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки».

    Как заявил Путин, сотрудник следственных органов всегда должен «действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», сообщается на сайте Кремля.

    Глава российского государства отметил, что так сейчас и действуют следственные органы в новых регионах России, помогая интеграции Новороссии и Донбасса в «единое правовое пространство» страны. Путин выразил уверенность, что сотрудники следственных органов осознают «всю важность» стоящих перед ними задач.

    «Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе. Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким», – сказал он.

    Напомним, СК ведет расследования преступлений, совершенных вооруженными силами Украины против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По ряду дел уже вынесены приговоры.

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    26 июля 2023, 21:36
    Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

    Путин провел встречу с президентом Египта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.

    Глава государства напомнил о 80-летии установления дипотношений между Россией и Египтом, передает ТАСС.

    «За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент. У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности, имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану», – сказал Путин.

    Товарооборот между странами вырос на 28,8% в 2022 году. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится на Египет.

    «В этом году проходят мероприятия в рамках Года гуманитарного сотрудничества с Россией, что, безусловно, будет и дальше сближать народы наших стран», –  отметил российский лидер.

    Ранее Владимир Путин в Петербурге начал саммит Россия – Африка.

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    26 июля 2023, 19:14
    Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

    Путин: Доллар используется в качестве инструмента политической борьбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

    Путин заявил о важности развития этого финансового института БРИКС, а также добавил, что «в сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использования доллара в качестве инструмента политической борьбы», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин отметил, что страны БРИКС «не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы».

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, которая позволит избавиться от зависимости от доллара, а также призвал возобновить работу единого совета южноамериканских государств по обороне.

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    27 июля 2023, 11:18
    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в Петербурге в кофте с фото Путина и рассказал, что это его душа

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    Дипломат рассказал РИА «Новости», что приобрел предмет одежды в российской столице, и ему даже пришло конкурировать за покупку с женщиной, которая также хотела приобрести кофту с изображением Путина.

    «Это моя душа», – рассказал гвинейский дипломат, указывая на фото российского президента на своей кофте.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

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    24 июля 2023, 13:33
    Песков: Статья Путина опубликована в крупнейших СМИ 25 стран Африки

    Tекст: Алина Власенко

    Статья президента Владимира Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что в ночь на 24 июля статья Путина была опубликована в крупнейших СМИ 25 африканских государств. При этом представитель Кремля не исключил, что позже статья будет опубликована и в других странах.

    Говоря о запланированном на 27-28 июля саммите Россия – Африка, Песков подчеркнул, что будет очень важное и представительное событие, передает ТАСС.

    В статье, которая, как отметил Песков, широко разошлась по Африканскому континенту, Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма. Кроме того, российский президент указал на особое значение партнерства Москвы и Африки в рамках формирования нового многополярного миропорядка.

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    25 июля 2023, 18:37
    Путин: Рост ВВП в 2023 году может перекрыть снижение 2022 года

    Путин: Рост ВВП России в 2023 году может полностью перекрыть прошлогоднее снижение

    Tекст: Антон Никитин

    Темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономике.

    Глава государства отметил, что если за весь 2022 год ВВП России сократился на 2,1%, то за январь–май 2023 года он вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: до 5,4% по итогам мая. Он допустил, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и, таким образом, полностью отыграет прошлогоднее снижение, передает ТАСС.

    Напомним, в середине июня президент Путин в своем выступлении на ПМЭФ говорил, что по итогам года рост ВВП России ожидается на уровне 1,5-2%.

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    24 июля 2023, 17:35
    Путин и Лукашенко посетили Валаам

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам, главы государств побывали в Спасо-Преображенском соборе.

    Прогулка на Валаам стала продолжением двухдневного общения Путина и Лукашенко, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне, передает ТАСС.

    В этот раз президенты России и Белоруссии начали поездку на Валаам с посещения Спасо-Преображенского собора, являющегося частью архитектурного комплекса монастыря.

    До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.

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    25 июля 2023, 17:57
    Путин поручил сохранить ценовую стабильность экономики

    Президент Путин: Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность

    Tекст: Антон Никитин

    Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность экономики, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с правительством.

    Президент отметил, что одним из основных рисков для социально-экономического развития страны, несмотря на ряд позитивных показателей в экономике, является рост инфляции, передает ТАСС.

    «Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения.

    По его словам, ведущая роль здесь отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, «расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее».

    В прошлую пятницу ЦБ отметил, что наблюдающиеся темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Регулятор отметил усиление устойчивого инфляционного давления в экономике и рост инфляционных ожиданий.

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