Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
В Кремле пообещали ознакомиться с обращением защиты Сачкова
В Кремле пообещали ознакомиться с обращением защиты Сачкова, но напомнили, что это не место для апелляций
Обращение адвокатов основателя компании F.A.C.C.T. Ильи Сачкова, приговоренного к 14 годам колонии по делу о госизмене, к президенту Владимиру Путину будет рассмотрено в Кремле, но это не место для подачи апелляций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Кремль не является органом, куда подается апелляция, передает ТАСС. В то же время он отметил, что власти готовы рассмотреть письмо, если в нем излагается «какая-то позиция».
Ранее Московский городской суд вынес приговор основателю Grouр-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Сачков признан виновным по статье «Государственная измена», ему назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Сам Сачков не признает вину.