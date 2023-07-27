В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

Сенатор Долгов: США сами должны оказаться на скамье МУС после совершенных по всему миру преступлений

Tекст: Илья Абрамов

«Сотрудничество США с Международным уголовным судом (МУС) против России демонстрирует все двуличие политики Вашингтона. Штаты не ратифицировали устав МУС и не признают его юрисдикции в отношении своих граждан, но пытаются с помощью этого органа влиять на другие страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Я думаю, что все это – пиар-акция, которая нацелена на оказание давления на другие страны. В первую очередь речь идет об африканских государствах. Кроме того, Вашингтон хочет психологически воздействовать на Россию», – отмечает собеседник.

«Однако именно США должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершали по всему земному шару, начиная от Кореи и Вьетнама и заканчивая Афганистаном. Мы наблюдаем эрозию всей системы мирового правосудия», – акцентирует политик.

«МУС – это максимально предвзятый орган, что и показало решение об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Этот суд – инструмент в руках американцев, послушно выполняющий их команды», – подчеркивает он.

«Объявление Россией в розыск судьи МУС Томоко Аканэ, которая выдала этот ордер, является абсолютно правильной ответной мерой с нашей стороны. Нам необходимо и дальше защищать права собственных граждан, а также раскрывать глаза другим странам на пристрастный характер данного международного органа», – резюмировал Долгов.

Ранее президент США Джо Байден поручил своей администрации передавать Международному уголовному суду информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

Сами США не признают решений МУС в отношении собственных граждан. Кроме того, в стране с 2002 года действует «Акт о защите американских военнослужащих», который обязывает Вашингтон «защищать» свои должностные лица от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда любыми необходимыми средствами.

Как сообщает The New York Times, приказ президента США носит непубличный характер. Также в Белом доме пока не объявляли, какие именно данные намерены предоставить суду.

Данное решение было принято несмотря на противодействие со стороны Пентагона, который месяцами настаивал на том, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат. Однако усилия военного ведомства оказались тщетными.

В свою очередь МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По какой статье УК РФ было возбуждено дело, в ведомстве не уточняют.