  • При падении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек
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    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами»
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

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    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

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    Новости
    12:17FT: Тяжелые потери ВСУ вынуждают спецназ сражаться «как обычная пехота»

    Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как «обычная пехота» из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, написала Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным Султан.

    12:13Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет, сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

    12:08Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    12:04При падении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек

    В республике Алтай рухнул вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, погибли шесть человек, воздушное судно задело провода ЛЭП, сообщил источник в медицинских службах.

    12:02Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    11:58Росавиация назвала условия расширения полетов в Африку

    Увеличение числа полетов российских авиакомпаний в Африку возможно при наличии гарантий безопасности самолетов, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в рамках саммита Россия – Африка.

    11:54В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    11:53Поздняков счел торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами

    Решение Минспорта Украины о снятии запрета на участие своих атлетов в соревнованиях с выступающими под нейтральным флагом спортсменами из России и Белоруссии символизирует торжество разума, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    11:44Активисты «Единой России» и МГЕР почтили в Москве память детей-жертв войны в Донбассе

    Памятная акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии, куда активисты пришли с портретами погибших детей.

    11:37Поздняков: Исинбаева два года не появлялась на заседаниях ОКР

    Елена Исинбаева в последние два года не присутствовала на заседаниях Олимпийского комитета России (ОКР), заявил глава организации Станислав Поздняков.

    11:27Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    11:18Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    11:15Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона

    Тверской райсуд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы, признав виновным в неправомерном выводе денежных средств в валюте из России на сумму более 126 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    11:09Рособоронэкспорт: Россия достигла советских объемов торговли вооружением с Африкой

    Россия, несмотря на санкции, развивает военно-техническое сотрудничество с африканскими государствами и уже достигла масштаба присутствия на рынке вооружения времен Советского Союза, заявил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.

    10:54Роботизированную фабрику наноспутников решили создать в Самарском университете

    Самарский университет им. Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах Роскосмоса, сообщили в пресс-службе вуза.

    27 июля 2023, 11:54

    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Сенатор Долгов: США сами должны оказаться на скамье МУС после совершенных по всему миру преступлений

    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    @ Mike Corder/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    «Сотрудничество США с Международным уголовным судом (МУС) против России демонстрирует все двуличие политики Вашингтона. Штаты не ратифицировали устав МУС и не признают его юрисдикции в отношении своих граждан, но пытаются с помощью этого органа влиять на другие страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Я думаю, что все это – пиар-акция, которая нацелена на оказание давления на другие страны. В первую очередь речь идет об африканских государствах. Кроме того, Вашингтон хочет психологически воздействовать на Россию», – отмечает собеседник.

    «Однако именно США должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершали по всему земному шару, начиная от Кореи и Вьетнама и заканчивая Афганистаном. Мы наблюдаем эрозию всей системы мирового правосудия», – акцентирует политик.

    «МУС – это максимально предвзятый орган, что и показало решение об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Этот суд – инструмент в руках американцев, послушно выполняющий их команды», – подчеркивает он.

    «Объявление Россией в розыск судьи МУС Томоко Аканэ, которая выдала этот ордер, является абсолютно правильной ответной мерой с нашей стороны. Нам необходимо и дальше защищать права собственных граждан, а также раскрывать глаза другим странам на пристрастный характер данного международного органа», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден поручил своей администрации передавать Международному уголовному суду информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    Сами США не признают решений МУС в отношении собственных граждан. Кроме того, в стране с 2002 года действует «Акт о защите американских военнослужащих», который обязывает Вашингтон «защищать» свои должностные лица от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда любыми необходимыми средствами.

    Как сообщает The New York Times, приказ президента США носит непубличный характер. Также в Белом доме пока не объявляли, какие именно данные намерены предоставить суду.

    Данное решение было принято несмотря на противодействие со стороны Пентагона, который месяцами настаивал на том, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат. Однако усилия военного ведомства оказались тщетными.

    В свою очередь МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По какой статье УК РФ было возбуждено дело, в ведомстве не уточняют.

    25 июля 2023, 21:35
    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.

    Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».

    Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    25 июля 2023, 17:09
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.

    Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.

    Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.

    Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.

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    24 июля 2023, 18:53
    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине

    Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии

    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.

    «США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    «Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.

    «Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.

    «Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.

    «Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.

    Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

    Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

    Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.

    Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.

    Коментарии (10)
    25 июля 2023, 02:59
    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»

    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.

    При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (13)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (9)
    25 июля 2023, 11:40
    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение

    WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение

    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.

    Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.

    «Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.

    Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.

    Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.

    Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.

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    24 июля 2023, 18:56
    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО

    Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО

    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).

    «Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.

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    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    25 июля 2023, 14:30
    В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией

    Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

    Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».

    По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».

    Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.

    Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.

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    26 июля 2023, 17:23
    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Генконсульство России заявило об отсутствии у Казахстана оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.

    С момента задержания Кислицина в Казахстане прошло 36 дней, на все процедуры по УПК республики дается около 40-45 дней, сообщили в консульстве, передает «Sputnik Казахстан».

    Если другого решения не будет, то консульство надеется на положительный исход по возвращению россиянина домой. Отмечается, что конфиденциальной беседы у российских дипломатов с Кислициным не вышло, «на встрече присутствовали, как положено, сотрудники оперотдела ДУИС Алматы». Задержанный сообщил, что к нему в СИЗО относятся «лояльно».

    Также в генконсульстве указали, что США вменяет Кислицину в вину эпизод 2011 года. Согласно законам Казахстана, срок давности этого дела прошел. Согласно нормам УПК, выдача разыскиваемого США может произойти только в том случае, если по преступлению не истек срок давности.

    Ранее замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявлял, что экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в деле Кислицина.

    В Тверском суде Москвы указывали, что работник компании F.A.C.C.T. (преемник Group-IB) Никита Кислицин обвиняется по двум статьям, включая вымогательство.

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    26 июля 2023, 23:01
    В Госдепе признали отсутствие перспектив коллапса российской экономики

    Координатор санкционной политики Госдепа О’Брайен: США не предвидят коллапса экономики России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона не видит предпосылок для коллапса российской экономики, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

    О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших в мире.

    «Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что по итогам года рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Также российский лидер подчеркивал, что нелегитимные санкции, игнорирование принципа равенства стран и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе.

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    26 июля 2023, 21:57
    В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    Сообщается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, для этого и было принято решение повысить целевой диапазон ставки до рекордных 5,25–5,50%, передает ТАСС.

    Не исключено повышения ставки и в дальнейшем, отметил регулятор. Тогда будет приниматься во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, экономические и финансовые условия.

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    26 июля 2023, 07:42
    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху

    Foreign Policy: Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху

    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Санкционная политика, которую так любят в Вашингтоне, приведет к разрушению Соединенных Штатов, пишут американские СМИ, предлагая ввести в стране механизм контроля и отчетности со стороны политиков за вводимые рестрикции.

    «Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», – пишет Кристофер Сабатини в статье для Foreign Policy.

    Санкционные меры с американской стороны нередко приводят к обратному эффекту или не работают вообще, способствуя сближению государств, в отношении которых вводились рестрикции, подчеркивает автор статьи. По его словам, санкции, кроме того, не соответствуют долгосрочным целям США, передает РИА «Новости».

    Автор публикации призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями. Он потребовал, чтобы цели санкций объяснялись американскими политиками четко и честно.

    Сабатини считает, что выполнение этих мер потребует от политиков из Республиканской и Демократической партий «трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде»: порой санкции не работают, а зачастую они подрывают американские интересы.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления.

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