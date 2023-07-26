В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

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    Американский наемник усложнил Байдену обмен заключенными с Россией
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    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    Белый дом признал недовольство темпами контрнаступления ВСУ
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    В Конгрессе США объявили про внеземные биотехнологии в местах аварий НЛО
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

    Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

    6 комментариев
    Новости
    22:32Стало известно о состоянии американца Рида после ранения на Украине

    Американский гражданин Тревор Рид, осужденный в России, обменянный на летчика Константина Ярошенко, в настоящее время полностью восстановился после ранения, полученного в ходе боевых действий на Украине.

    22:13Белый дом признал недовольство темпами контрнаступления ВСУ

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби фактически подтвердил неудовлетворенность американской стороны темпами украинского контрнаступления.

    21:57В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    21:54Фонд «Круг добра» будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С

    Более 1,5 тыс. заявок на обеспечение препаратами пациентов с хроническим гепатитом С поступило в фонд «Круг добра», в ближайшее время дети начнут получать лекарства, сообщила пресс-служба Минздрава России.

    21:45В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    21:36Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.

    21:27Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

    Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает газета Irish Times.

    21:18В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологии в местах аварий НЛО

    Нечеловеческие биотехнологии были обнаружены на предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами, заявил экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними.

    21:09Цена на нефть Urals впервые с начала года превысила 65 долларов за баррель

    Цена на российскую нефть Urals 25 июля достигла 65,42 доллара за баррель, ранее больше 65 долларов она стоила в ноябре 2022 года.

    21:07Эксперт: ВСУ для атаки в Запорожской области использовали резервы

    Впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В среду стало известно о том, что российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области.

    21:01В Вашингтоне прорабатывают планы наземного вывоза зерна с Украины

    США работают с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.

    20:52В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень

    В Москве в среду прошел сильнейший с конца XIX века ливень, за несколько часов выпало до 46 мм осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

    20:47Эксперты: «Росатом» укрепит свою ресурсную базу в Африке и потеснит Францию

    Договоренности «Росатома» с Танзанией о добыче урана выгодны обеим сторонам. Африканская страна получит дополнительный доход, а российская компания укрепит свою ресурсную базу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали эксперты в области энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков. Ранее стало известно о том, что «Росатом» планирует заняться добычей урана в Танзании.

    20:43Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

    Президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    20:34Жители Вены вышли на митинг против концерта Rammstein

    Несколько сотен человек в Вене вышли на митинг против проведения концерта рок-группы Rammstein в столице Австрии.

    26 июля 2023, 21:57

    В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    Сообщается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, для этого и было принято решение повысить целевой диапазон ставки до рекордных 5,25–5,50%, передает ТАСС.

    Не исключено повышения ставки и в дальнейшем, отметил регулятор. Тогда будет приниматься во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, экономические и финансовые условия.

    25 июля 2023, 21:35
    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.

    Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».

    Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (19)
    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    25 июля 2023, 17:09
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.

    Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.

    Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.

    Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.

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    24 июля 2023, 18:53
    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине

    Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии

    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.

    «США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    «Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.

    «Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.

    «Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.

    «Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.

    Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

    Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

    Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.

    Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.

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    25 июля 2023, 02:59
    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»

    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.

    При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

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    24 июля 2023, 18:56
    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО

    Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО

    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).

    «Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.

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    25 июля 2023, 11:40
    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение

    WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение

    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.

    Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.

    «Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.

    Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.

    Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.

    Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.

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    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (3)
    25 июля 2023, 14:30
    В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией

    Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

    Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».

    По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».

    Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.

    Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 17:23
    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Генконсульство России заявило об отсутствии у Казахстана оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.

    С момента задержания Кислицина в Казахстане прошло 36 дней, на все процедуры по УПК республики дается около 40-45 дней, сообщили в консульстве, передает «Sputnik Казахстан».

    Если другого решения не будет, то консульство надеется на положительный исход по возвращению россиянина домой. Отмечается, что конфиденциальной беседы у российских дипломатов с Кислициным не вышло, «на встрече присутствовали, как положено, сотрудники оперотдела ДУИС Алматы». Задержанный сообщил, что к нему в СИЗО относятся «лояльно».

    Также в генконсульстве указали, что США вменяет Кислицину в вину эпизод 2011 года. Согласно законам Казахстана, срок давности этого дела прошел. Согласно нормам УПК, выдача разыскиваемого США может произойти только в том случае, если по преступлению не истек срок давности.

    Ранее замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявлял, что экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в деле Кислицина.

    В Тверском суде Москвы указывали, что работник компании F.A.C.C.T. (преемник Group-IB) Никита Кислицин обвиняется по двум статьям, включая вымогательство.

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    26 июля 2023, 07:42
    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху

    Foreign Policy: Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху

    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Санкционная политика, которую так любят в Вашингтоне, приведет к разрушению Соединенных Штатов, пишут американские СМИ, предлагая ввести в стране механизм контроля и отчетности со стороны политиков за вводимые рестрикции.

    «Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», – пишет Кристофер Сабатини в статье для Foreign Policy.

    Санкционные меры с американской стороны нередко приводят к обратному эффекту или не работают вообще, способствуя сближению государств, в отношении которых вводились рестрикции, подчеркивает автор статьи. По его словам, санкции, кроме того, не соответствуют долгосрочным целям США, передает РИА «Новости».

    Автор публикации призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями. Он потребовал, чтобы цели санкций объяснялись американскими политиками четко и честно.

    Сабатини считает, что выполнение этих мер потребует от политиков из Республиканской и Демократической партий «трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде»: порой санкции не работают, а зачастую они подрывают американские интересы.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления.

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    24 июля 2023, 10:19
    В Британии заявили о «смертельной ошибке» Байдена в отношении России

    В Британии назвали «смертельной ошибкой» Байдена недооценивание России как ядерной державы

    Tекст: Алина Власенко

    Профессор Джозеф Сиракуза назвал смертельной ошибкой то, что президент США Джо Байден недооценивает решимость Москвы применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине.

    Сиракуза припомнил слова Байдена об отсутствии реальной перспективы применения Россией ядерного оружия и предположил, что эта ошибка может иметь катастрофические последствия для мира. По словам профессора, американский президент изолирован политическими придворными и прихлебателями, а его слова не имеют ничего общего с реальностью, сообщает Sky News.

    Эксперт напомнил, что стран Североатлантического альянса уже не раз нарушали «красные линии» в рамках конфликта на Украине, потому не стоит недооценивать вероятность ядерного удара со стороны Москвы, сообщает Ura.ru.

    Сиракуза добавил, что ядерное противостояние России и США может быть смягчено военным крахом Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой.

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    26 июля 2023, 08:35
    Кеннеди-младший призвал наладить контакты США и России на высоком уровне

    Республиканец Кеннеди-младший призвал начать вести диалог США и России на высоком уровне

    Кеннеди-младший призвал наладить контакты США и России на высоком уровне
    @ Julia Nikhinson/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтону следует наладить диалог с Москвой и научиться ставить себя на место соперника, заявил претендент на пост президента США республиканец Роберт Кеннеди – младший.

    По словам Кеннеди, сейчас США практически «находятся в состоянии войны» с Россией, передает ТАСС.

    «Мы выросли с мыслью о том, что это мы победили во Второй мировой войне, США одолели Гитлера. Только мой дядя сказал, что в войне победили русские», – заявил Кеннеди-младший, напомнив, что бывший президент Кеннеди предлагал уметь ставить себя на место соперника. По мнению политика, американцам следует задуматься об этом и сейчас.

    «Уже год никто не говорил с президентом Владимиром Путиным. … Нужно вести с ними диалог», – подчеркнул Кеннеди.

    Ранее Кеннеди-младший заявил, что американский президент Джо Байден, принявший решение о мобилизации резервистов, ведет подготовку к наземной войне с Россией.

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    26 июля 2023, 04:01
    Посол Антонов резко раскритиковал «накачку» Украины американским оружием

    Посол Антонов: США спонсируют террористические планы Киева

    Посол Антонов резко раскритиковал «накачку» Украины американским оружием
    @ Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственное, чего добиваются США, отправляя киевскому режиму новую партию военной помощи, – еще большего количества человеческих страданий и смертей, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что США продолжают «накачку» своих украинских марионеток оружием. Эти действия американской стороны, по оценке Антонова, выходят за грань морали и здравого смысла. При этом США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины и манипулируют общественным мнением.

    Снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, превратят города в руины и усеют поля неразорвавшимися боеприпасами, станут причиной искалеченных жизней, подчеркнул Антонов.

    Посол отметил, что Вашингтон, ступив на путь войны, не способен остановиться и трезво оценить происходящее. Американские стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников, подчеркнул дипломат, напомнив об атаках на Крымский мост, не являющийся военным объектом.

    «Сколько еще американских «Брэдли» должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну «на поле боя» приведут лишь к одному – бесславному поражению русофобов?» – задается вопросом Антонов.

    Ранее Пентагон заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы для систем ПВО и бронетехника.

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