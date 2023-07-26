Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.14 комментариев
Газете ВЗГЛЯД исполнилось 18 лет
В июле 2005 года в интернете появилось новое СМИ – Деловая газета ВЗГЛЯД.
«Дорогой читатель, нашему изданию исполнилось 18 лет. И мы рады, что можем разделить это событие с вами. Мы ценим ваше постоянство в выборе качественной и достоверной информации, которую газета ВЗГЛЯД на протяжении всех этих лет неизменно поставляет своим читателям.
В честь «совершеннолетия» газета ВЗГЛЯД обновила дизайн десктоп-версии сайта и проводит розыгрыш оригинальной сувенирной продукции среди самых преданных своих читателей.
Для участия в розыгрыше достаточно оставить поздравительный комментарий под этой новостью. Подарки будут разыграны среди всех читателей, оставивших свои поздравления. Мы выберем победителей случайным образом и объявим результаты в наших соцсетях в ближайшие дни. (Убедитесь, что вы подписаны на наши соцсети: Telegram, ВК, ОК, Дзен.)»
С уважением, редакция Деловой газеты ВЗГЛЯД.