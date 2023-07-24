Юрист рассказал о возможном наказании для главного инженера обслуживающей ТЦ «Времена года» компании

Речь идет «о реальном сроке лишения свободы», который будет измеряться годами, ведь в результате ЧП в московском ТЦ «Времена года» погибли люди и есть пострадавшие, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша, комментируя предъявление обвинений главному инженеру обслуживающей торговый центр компании.

Главному инженеру компании, отвечающей за обслуживание московского торгового центра «Времена года», в котором в субботу из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека, предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и боле лиц.



«Супер респектабельный торговый центр, все красиво и здорово, но, как оказывается, у нас иногда бывает за красивым фасадом находятся совершенно неправильные коммуникации, отсутствие пожарной безопасности и так далее. Есть лицо, которое в данном случае отвечает за техническое состояние того или иного объекта – главный инженер частной компании. Следствие разберется, давали ли обязательное указание этому лицу, например, не устанавливать то или иное оборудование, не проводить те или иные ремонтные работы, выделялись ли на это деньги», – говорит Юкша.

По его словам, поскольку в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие, наказание неминуемо. Однако каким именно оно будет зависит от ряда сопутствующих факторов. Например, на уменьшение срока может влиять наличие несовершеннолетних детей у главного инженера, нахождение на его попечении престарелых родителей или другие подобного рода смягчающие обстоятельства. Кроме того, не стоит забывать о гражданских исках, которые будут рассматриваться от тех, кто будет признан потерпевшим – они также могут повлиять на окончательное решение суда.

Поскольку собеседник не знаком с личным делом обвиняемого, предположить, какой приговор вынесет суд, он не решается. Тем не менее, он подчеркивает, что речь идет «о реальном сроке лишения свободы», который будет измеряться годами. Поскольку дело связано с гибелью людей, возможно получить и восьмилетний срок заключения. «Только ли главный инженер виновен в произошедшем? С моей точки зрения – нет. Нужно винить всех людей, которые так или иначе знали об этом и давали или не давали те или иные указания», – заключил Юкша.

Напомним, в субботу днем, 22 июля, в ТЦ «Времена года», который расположен в Москве, прорвало трубу с кипятком. В результате аварии погибли четыре женщины, десять человек были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сообщается, что ТЦ временно закрыт для посещения.

В понедельник стало известно о задержании главного инженера компании, осуществляющей трудовые функции по договору в столичном торговом центре.