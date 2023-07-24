СВР сочла попадание главы сербской разведки под санкции новым актом агрессии США

СВР назвала новым актом агрессии попадание главы сербской разведки Вулина под санкции США

Внесение главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в очередные американские списки санкций следует расценивать как новый акт агрессии Вашингтона в отношении Сербии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Внесение директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в санкционные списки США в СВР назвали очередной попыткой Вашингтона грубо вмешаться в дела республики и новым актом американской агрессии в отношении Белграда, передает РИА «Новости».



В СВР предположили, что любой, кто отстаивает национальные интересы и «отказывается плясать под дудку» Вашингтона, не вписывается в миропорядок США и вызывает раздражение у Белого дома.

При этом в СВР назвали санкции Вашингтона «знаком качества» для смелых и национально ориентированных политиков, и призвали США заняться проблемами в своей стране. «Как метко указал президент Сербии Александр Вучич, кокаин был обнаружен в Белом доме, а не на столе у Вулина. Кроме того, факты вопиющей коррупции в семье самого президента США (Джо Байдена) хорошо известны», – указали в СВР.

Ранее США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина.

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