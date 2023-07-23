На Западе рассказали о вере в «находчивость» ВСУ при наступлении

WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, верил в «находчивость» ВСУ

На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались, сообщили СМИ.

Как сообщает газета Wall Street Journal, западные военные чиновники знали, что у Киева нет всей подготовки и оружия, которые ему нужны, чтобы вытеснить российские войска, но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Издание отмечает, что этого не случилось, передает РИА «Новости».

По мнению газеты, контрнаступление рискует зайти в тупик, что будет стоить Украине жизней и техники без значительного продвижения.

WSJ отмечает, что в Европе нет достаточных запасов, чтобы снабдить Киев всем необходимым, а европейские лидеры вряд ли пойдут на значительное увеличение помощи Украине, если почувствуют отсутствие энтузиазма у США, которые, в свою очередь, готовятся к президентским выборам.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.