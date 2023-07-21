Кадыров рассказал о проникновении диверсантов ВСУ в Белгородскую область

Кадыров рассказал о нападении боевиков ВСУ на одинокую машину снабжения в Белгородской области

Украинские боевики прошли на территорию Белгородской области и напали на перевозившую еду для ВС России машину, но они сразу ретировались, как только на их перехват выехали бойцы чеченского спецназа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Автомобиль, перевозивший продовольствие, относится к Министерству обороны России, его охраняли два бойца, уточнил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, у бойцов было лишь табельное стрелковое оружие, и украинские боевики «обрушили шквал огня» на них из всех имеющихся видов оружия. «Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», – указал Кадыров.

После этого за ними отправилась погоня во главе с начальниками отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустамом Агуевым и Гайрбеком Делимхановым, и нападавшие в спешке скрылись на территории Украины.

Кадыров предложил украинским боевикам показать то, на что они способны, в бою с чеченскими военными, а не устраивать засады на одиночный транспорт снабжения. Он предположил, что ВСУ способны лишь «выбирать в жертву тех, кто не может дать сдачи».

Ранее нападавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы заявили, что пользуются инфраструктурой украинской армии и сотрудничают с пограничной службой Украины при налетах на российскую территорию.