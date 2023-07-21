В «Артеке» открыли памятник американской школьнице Саманте Смит

В «Артеке» открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит

В Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит, написавшей в ноябре 1982 года письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову из-за опасений начала ядерной войны между США и СССР.

Памятник установлен в «Артеке», в лагере «Морской», на аллее памяти Саманты Смит, в оливковой роще. Монумент отлит из бронзы по эскизу студентов Южного федерального университета творческой мастерской скульптора академика Сергея Олешни. На открытии памятника присутствовали дети, отдыхающие в «Артеке» из России и других стран. В церемонии принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

«Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из «Артека», сказала очень важные слова: «Будем жить». И начиная с этих слов мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах», – сказал Кравцов на церемонии

«И сегодня, открывая памятник Саманте Смит, я хочу обратиться ко всем лидерам стран – европейских, Соединенных Штатов Америки – будем жить. Посетите «Артек», как сегодня посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера. Мы все будем делать для того, чтобы развивать наши международные связи, для того, чтобы вам, ребята, здесь было хорошо. Чтобы вы дружили, развивались. И когда вы вернетесь в свои страны, привезете частичку «Артека», частичку любви», – добавил он.

Американская школьница из штата Мэн Саманта Смит получила всемирную известность в период холодной войны. В ноябре 1982 года 10-летняя Саманта Смит написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, беспокоясь о напряженности отношений между США и СССР и перспективой ядерной войны. В ответ летом 1983 года Саманту пригласили в гости в Советский Союз. Саманта Смит побывала в Москве, Ленинграде и лагере «Артек». 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн).

Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин побывал в «Артеке», где, среди прочего, принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной Саманте Смит – американской школьнице, посетившей СССР в качестве посла доброй воли и ставшей в 1980-х годах символом детской международной дипломатии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала про первый и последний в истории СССР и США опыт «детской дипломатии» с целью борьбы за мир в период, когда ядерная война казалась неизбежной.