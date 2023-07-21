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21 июля, пятница | Последнее обновление — 18:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Россия будет досматривать суда в Черном море
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Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир.
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В «Артеке» открыли памятник американской школьнице Саманте Смит
В «Артеке» открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит
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В Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит, написавшей в ноябре 1982 года письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову из-за опасений начала ядерной войны между США и СССР.
Памятник установлен в «Артеке», в лагере «Морской», на аллее памяти Саманты Смит, в оливковой роще. Монумент отлит из бронзы по эскизу студентов Южного федерального университета творческой мастерской скульптора академика Сергея Олешни. На открытии памятника присутствовали дети, отдыхающие в «Артеке» из России и других стран. В церемонии принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».
«Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из «Артека», сказала очень важные слова: «Будем жить». И начиная с этих слов мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах», – сказал Кравцов на церемонии
«И сегодня, открывая памятник Саманте Смит, я хочу обратиться ко всем лидерам стран – европейских, Соединенных Штатов Америки – будем жить. Посетите «Артек», как сегодня посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера. Мы все будем делать для того, чтобы развивать наши международные связи, для того, чтобы вам, ребята, здесь было хорошо. Чтобы вы дружили, развивались. И когда вы вернетесь в свои страны, привезете частичку «Артека», частичку любви», – добавил он.
Американская школьница из штата Мэн Саманта Смит получила всемирную известность в период холодной войны. В ноябре 1982 года 10-летняя Саманта Смит написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, беспокоясь о напряженности отношений между США и СССР и перспективой ядерной войны. В ответ летом 1983 года Саманту пригласили в гости в Советский Союз. Саманта Смит побывала в Москве, Ленинграде и лагере «Артек». 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн).
Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин побывал в «Артеке», где, среди прочего, принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной Саманте Смит – американской школьнице, посетившей СССР в качестве посла доброй воли и ставшей в 1980-х годах символом детской международной дипломатии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала про первый и последний в истории СССР и США опыт «детской дипломатии» с целью борьбы за мир в период, когда ядерная война казалась неизбежной.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США
Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.
«Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.
Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей
МК: Родственники пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки решили ее удочерить
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Тетя пострадавшей после атаки на Крымском мосту девочки готовит документы на оформление удочерения, школьнице рассказали, что ее родители погибли.
По словам сестры погибшей при теракте на Крымском мосту Натальи Кулик Алены Шестаковой, она готовит документы на удочерение 14-летней племянницы, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, куда никого не пускают, пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что в момент взрыва они с мужем ехали на машине по мосту, но впереди автомобиля сестры. По ее словам, ее дочь тоже пережила сильный стресс, ей понадобилась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что девочка, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, может быть переведена из краснодарской больницы в клинику в Москве.
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Стало известно о взрывах на горящем полигоне в Крыму
ТАСС: Звуки взрывов слышны в районе пожара на полигоне в Крыму
Звуки взрывов раздаются в Кировском районе Крыма, где продолжается пожар на военном полигоне.
Подъезды к месту пожара перекрыты. В ближайшем населенном пункте – селе Кринички – слышны множественные звуки взрывов, передает ТАСС.
Сотрудники прокуратуры республики прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Стала известна причина убийства 11-летнего мальчика в парке Москвы
Правоохранительные органы: Мотива для убийства ребенка подростком в парке в Москве не было, дети спорили, кто сильнее
Мотива для убийства подростка в Москве не было, несовершеннолетние спорили, кто из них сильнее, рассказал источник в правоохранительных органах.
Как сообщил источник, предварительно мотива для убийства не было. Он пояснил, что несовершеннолетние в какой-то момент начали спорить, кто из них сильнее. Источник также рассказал, что семьи у подростков были благополучными, передает РИА «Новости».
Накануне в Коломенском парке Москвы в коллекторе было найдено тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Следователи СК установили причастность к убийству знакомого убитого мальчика, который признался в совершении преступления.
Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину
Американский миллиардер Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Американский миллиардер Илон Маск призвал расcказать общественности, как расходуется помощь США Украине, после заявлений о выделении нового пакета военного транша Киеву.
Маск отреагировал на сообщение о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в 1,3 млрд долларов, он призвал проинформировать общественность, как расходуются выделенные деньги, передает РИА «Новости».
Напомним, что США намерены выделить Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.
Ранее США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство.
Подростка убили в драке в Волгоградской области
В Суровикино Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки после удара в грудь
Четырнадцатилетний подросток скончался в драке в городе Суровикино Волгоградской области после удара в грудь, сообщила областная прокуратура.
Согласно данным в Telegram-канале региональной прокуратуры, подросток поссорился с 18-летним парнем, во время драки 14-летний мальчик получил сильный удар в грудную клетку, после чего скончался на месте происшествия.
В результате от полученной травмы после удара подросток скончался на месте происшествия, подозреваемого задержали, прокуратура и следствие выясняют подробности происшествия.
Ранее подросток в Уссурийске порезал двоих сверстников и сбежал из спецшколы.
Белый дом: Украина использует кассетные боеприпасы уже неделю
Киевский режим использует кассетные боеприпасы уже неделю, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США доставили эти боеприпасы для ВСУ «как можно быстрее», их начали применять «около недели назад», заявил Кирби, передает ТАСС.
Ранее о начале использования Киевом кассетных боеприпасов писала Washington Post.
Президент России Владимир Путин указал, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
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