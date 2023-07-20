В Москве открыли выставку художника из Луганска Кондрашова

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20 июля, четверг | Последнее обновление — 21:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков назвал «верхом маразма» санкции против детского центра «Артек»
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Москве открыли выставку художника из Луганска Кондрашова
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В Москве открылась выставка творчества народного художника ЛНР, лауреата премии Репина, профессора Академии культуры и искусств имени Матусовского Сергея Кондрашова.
Открытие прошло в выставочных залах Союза художников России на Крымском Валу, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Кондрашов после учебы в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР в Ленинграде переехал в Луганск, где он создал все свои произведения. В последние годы он сфокусировал в своих произведениях основные черты менталитета современных луганцев, с опорой на русскую классическую традицию и православную философию.
Зрителям представили полотна нравственного, патриотического содержания, которые в экспозиции сочетаются с работами, посвященными материнству, юности, труду, идеалам красоты. Большой экспозиционный кластер занимают картины на тему защиты Отечества, вооруженного конфликта в Донбассе. Среди его работа есть галерея портретов луганских ополченцев – друзей художника, его соседей, коллег, ушедших сражаться за свою землю.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
Сильный взрыв произошел во Львове
На Украине сообщили о сильном взрыве во Львове
Во Львове прогремел сильный взрыв, сообщают украинские СМИ.
При этом воздушной тревоги в регионе не было, передает РИА «Новости».
Напомним, после серии российских ударов по портам Одессы и Николаева власти Украины признали, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами.
Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.
Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
В офисе Зеленского не поверили в готовность стран отправлять суда на Украину
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что страны не станут отправлять свои суда на Украину
После прекращения зерновой сделки другие государства не будут отправлять свои суда в украинские порты, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк выразил уверенность, что «ни одна страна не решится отправлять свои корабли», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Российская сторона объявила, что отзывает гарантии безопасности для направляющихся с Украины судов. При этом Киев пытается убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы получится и без России.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
Взрывы произошли в Одессе, Николаеве и Сумах
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В Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы, в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Как сообщил очевидец, «возле порта Черноморска (в Одесской области) слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в Одессе «Калибры» и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели». «Местные ресурсы» сообщают «о двух прилетах: первый в Ильичевский порт, второй – в район Бурлачьей балки».
Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.».
Также сообщается о взрывах в Николаевской области, передает РИА «Новости».
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».
Кроме того, сообщается о взрывах в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками.
Воздушная тревога также была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
Напомним, после российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.
ВС России нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские военные нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские силы в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске, а также по складам боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Российские силы в ночь на четверг продолжили нанесение ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Кроме того, под Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Напомним, третью ночь подряд после теракта на Крымском мосту в Одессе, Николаеве и Сумах гремят мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Жителям Берлина запретили выходить из дома
В немецкой столице заметили дикое животное, предположительно львицу, жителей предупредили об опасности, сообщило германское федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Дикий зверь замечен на окраинах Берлина, берлинская и бранденбургская полиция призвала жителей не выходить из дома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Опасность грозит прежде всего южным районам столицы (Штеглиц, Мариенфельде и Нойкельн), также осторожными следует быть в общинах Кляйнмахнов, Тельтов и Штансдорф на границе Берлина.
Пока правоохранители не смогли установить, как животное попало в столицу, зоопарки, Цирки и приюты не сообщали о сбежавшем животном. Начата операция по поиску зверя.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Министр экономики Аргентины Масса сообщил об отказе компании Enarsa принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa и власти Аргентины отказали в заходе судну с СПГ, предположительно, российского происхождения, сообщил министр экономики страны Серхио Масса.
Масса сообщил, что танкер «с СПГ российского происхождения» отказались принять «в связи с международными санкциями» в отношении «определенных российских компаний». Как заявил министр, аргентинская компания заблокировала поставку, поскольку та якобы «была нарушением контракта» из-за санкций. Он не указал, о санкциях в отношении какой именно компании идет речь. Масса сказал, что решение принято для «соблюдения международных механизмов», передает ТАСС со ссылкой на C5N.
Напомним, Россия намерена выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Однако пока ожидать резкого роста экспорта за счет СПГ не приходится, так как Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности.
ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки
Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины после решения России по судам в Черном море
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Решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в сложившейся ситуации есть лишь одно верное решение – нарастить военную помощь Киеву. «Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если российские военные используют беспилотники, мы должны предоставить им средства ПВО», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники Киеву. Также ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.
Как сообщает агентство DPA, по меньшей мере, 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза. Текущие планы подготовки ВСУ, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС.
Ранее Минобороны заявило, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы
Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Подтверждена утечка секретных данных саммита НАТО в Литве
Литовский Национальный центр управления кризисами подтвердил связь ИТ-систем Литвы с утечкой данных о саммите НАТО
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Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил, что утечка данных о саммите НАТО на прошлой неделе связана со взломом правительственных систем Литвы.
Глава НЦУК Вилмантас Виткаускас подтвердил Baltic News Service (BNS), что был зафиксирован киберинцидент, масштабы ущерба от которого еще определяются. По его словам, глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось сначала. Он заявил, что хакерами были использованы определенные слабые места, уязвимости в ИТ-системах, передает «Интерфакс».
Виткаускас также сообщил, что канцлер правительства Литвы обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность, секретность и полноту опубликованных документов. Полиция ведет досудебное расследование.
Напомним, 10 июля появились данные, что в НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию. Позже стали известны детали согласованного странами НАТО плана атаки на Россию.
Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.
Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.
«Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.
Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.
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