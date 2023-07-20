В офисе Зеленского сравнили переговоры с Западом с мыльной оперой

Советник главы офиса Зеленского Подоляк сравнил переговоры с Западом о поставках оружия с сериалом «Династия»

Переговоры Украины со странами Запада о поставках оружия можно сравнить с американским сериалом в жанре мыльной оперы «Династия» (1981–1989), заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Подоляк, комментируя вопрос о слишком медленных и неостаточных поставках, заявил, что сложившаяся ситуация – это «отзеркаленный» сериал «Династия». Как сказал Подоляк, «когда это просто мыльная опера, то каждую серию нужно просто что-то говорить одно и то же». По его словам, так можно «100 серий подряд говорить одно и то же», передает ТАСС.

Подоляк отметил, что «приняты определенные решения» относительно поставок истребителей F-16. В частности, решения касаются «логистики обучения» украинских пилотов, а также «подготовки инженерных конструкций» для аэродромов. Он заявил, что вопрос «прорабатывается», но «медленно».

Напомним, Подоляк заявил, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы. По его словам, для ускорения наступления Украине необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16.



