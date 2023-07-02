ВМС Украины призвали Запад поставить современные военные корабли

Командующий ВМС Неижпапа: Украина рассчитывает получить от Запада военные корабли

Украина надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне, заявил командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Как указал Неижпапа, Украина ожидает получить от Запада больше современных кораблей, в том числе корабли, которые имеют достаточную мощность, чтобы служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне, передает РИА «Новости».

По его словам, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря».

Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.

Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден.