Киев попросил у Запада средства борьбы с российскими «Ланцетами»

Советник главы МО Украины Сак: Киеву остро нужны средства борьбы с российскими БПЛА «Ланцет»

Украинским вооруженным силам остро нужна западная техника, которая бы позволила бороться с российскими БПЛА «Ланцет», заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Сак в интервью британской The Daily Telegraph заявил, что, по данным украинской разведки, Россия начала вкладывать большие средства в производство «Ланцетов». По его словам, в Киеве этим обеспокоены.

«Не будем хвалить русских, но это («Ланцеты» – прим. ВЗГЛЯД) неплохое оружие», – приводит его слова ТАСС.

Как пишет издание, относительно дешевый российский беспилотник способен выводить из строя намного более сложную и дорогостоящую технику противника. Отмечается, что от маневренного БПЛА защитить западные танки, поставленные украинским вооруженным силам, сложно.

Сак считает, что помочь Украине могла бы Германия, поставив ВСУ зенитные самоходные установки «Гепард». Советник украинского министра отметил, что «Гепарды» обладают высокой мобильностью, они оснащены хорошими радарами, которые можно интегрировать в систему ПВО.

Также Сак отметил, что Киев добивается от западных союзников поставок средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, это важный элемент борьбы с беспилотниками, однако у ВСУ его «слишком мало».

Первые «Гепарды» Украина получила от Германии еще в августе прошлого года. До конца 2023 года Берлин обещал передать ВСУ 45 таких установок. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении «Гепардов» в ходе спецоперации.

Американские СМИ писали, что российский беспилотник «Ланцет» представляет собой одну из величайших угроз для украинских военных.