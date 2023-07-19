Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Вассерман отреагировал на заявление Исинбаевой о воинском звании

Депутат Вассерман: Попытки Исинбаевой добиться благосклонности МОК будут безуспешными

Слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко. Ранее спортсменка Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит «номинальный характер».

«Исинбаева отчасти права в том, что ее членство в ЦСКА было номинальным, но даже так ей вряд ли дадут вернуться в Международный олимпийский комитет. Сейчас там требуют гораздо более резких заявлений против России. Исинбаева же, по-видимому, надеялась отделаться малой кровью, но это ей не удастся», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Дальше все зависит от того, до какой степени отрицания Родины она дойдет. Пока она не сказала ничего такого, за что ее можно было бы привлечь к ответственности. Но лично я убежден, что любой человек, критикующий СВО, должен быть признан пособником терроризма. Надеюсь, что спортсменка не дойдет до таких заявлений», – подчеркнул депутат.

«У государства в таких случаях позиция должна быть единой, вне зависимости от того, кто делает такие заявления – спортсмен, актер или вообще не медийный человек. И если эти действия нарушают законы, то применяются соответствующие правовые меры», – добавила Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре.

«Исинбаева отказалась от своей Родины ради МОК. А я напомню, что членом олимпийского комитета она стала благодаря тому, что тренировалась в России. На нее страна потратила деньги, время, обеспечивало тренеров и врачей для того, чтобы она стала великой спортсменкой. За это Исинбаева отплатила предательством», – отметила собеседница.

«В свое время она очень гордилась знакомством с министром обороны Сергеем Шойгу и военной формой. В интернете полно фотографий, подтверждающих это. А теперь она решила откреститься от всего связанного с армией. Получится ли – большой вопрос», – указала депутат.

«Почетные и воинские звания, государственные награды могут забрать только те, кто их дал. В этой части у депутатского корпуса нет полномочий. Но если в соответствующих структурах будут приняты такие решения, то мы, безусловно, возражать не будем», – добавила парламентарий.

«Людей, которые отрекаются от своей Родины, преуменьшают ее вклад в свое становление, нужно публично порицать. Исинбаева представляла в МОК Россию. А если она сейчас отказалась от страны, то кого она будет там представлять? В чем тогда будет заключаться ее работа?» – задается вопросом Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

«Что касается воинских званий спортсменки, то принимать решение здесь может только Министерство обороны. Я же считаю, что такие заявления, как сделала Исинбаева – это предательство Родины», – заключил сенатор.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.

Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.

Известные спортсмены раскритиковали такие заявления. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской армии в отставке и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.

Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижение с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – приводит его слова РИА «Новости».

Васильев в беседе с РИА «Новости» также отметил, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».

Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.

Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.