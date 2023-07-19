СК: У подозреваемого в похищении ребенка в Ростовской области есть судимость за изнасилование

Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании

Известные спортсмены сочли ошибкой заявление двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая на фоне возвращения на работу в МОК назвала свое звание майора «номинальным», и отметили, что вне зависимости от места проживания она прежде всего должна чувствовать себя россиянкой.

Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской Армии в отставке, и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.

Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижения с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – предположил он.

Васильев считает, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».

Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.

В понедельник Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе Вооруженных сил России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.

Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.

О том, что Исинбаева покинула Россию, стало известно недавно. Испанские СМИ писали, что спортсменка проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, отмечает «Комсомольская правда».

Между тем в Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.