Эксперты из России рассказали о рисках голосования по почте в Испании

Российские эксперты указали на риски при проведении голосования по почте на внеочередных парламентских выборах в Испании, там из 37 млн человек свыше 2,6 млн решили голосовать с помощью почты, сообщает ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Крайним сроком приема голосов по почте установлено 20 июля, получив рекордное число заявлений, почта Испании усилила свой штат 20 тыс. сотрудников, увеличен график работы почтовых отделений, сообщается на сайте НОМ.

По словам старшего научного сотрудника института Европы РАН, руководителя Центра иберийских исследований Ивана Попова, правая оппозиция страны ухватилась за тот факт, что государственная почта страны признала технические сложности с обработкой в срок такого количества писем.

«Народная партия предполагает, что это открывает дорогу махинациям с такими голосами в пользу правящих социалистов. Руководство почты заявило, что организован новый график работы отделений, который поможет в требуемые сроки обработать все поступившие бюллетени», – указал он.

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод пояснил, что ассоциация отслеживает парламентские выборы в Испании с помощью комментариев организаций соотечественников и авторитетных экспертов.

«В настоящее время фиксируем ажиотаж вокруг голосования по почте. С одной стороны, видим риски того, что почтовые отделения не успеют обработать и оперативно доставить весь поток бюллетеней по почте. С другой стороны, этот процесс совершенно не обеспечен контролем. И вообще с контролем на выборах в Испании сложно. Представители кандидатов могут быть аккредитованы в качестве наблюдателей на избирательных участках только для работы в день выборов. Законом не предусмотрено общественное или международное наблюдение за выборами, несмотря на давнюю рекомендацию БДИПЧ ОБСЕ», – указал он.

Он добавил, что тревожные сигналы в связи с голосованием по почте были и раньше. В мае 2023 года Следственный суд в Испании расследовал факты мошенничества при голосовании по почте накануне региональных и муниципальных выборов.

«Правоохранительные органы заподозрили массовую покупку (10 тыс.) голосов по почте. Еще в 2016 году БДИПЧ указывало на серьезные изъяны в использовании почтового голосования в Испании, но тревожный сигнал так и повис в воздухе. О дистанционном электронном голосовании, которое в отличие от голосования по почте более удобно, надежно и подконтрольно обществу, в Испании и мечтать не приходится», – подчеркнул Брод.