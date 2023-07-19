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Эксперт: Критика Москвы в адрес ООН и Гутерриша говорит о невозможности возобновления зерновой сделки
Экономист Лизан: Россия критикой работы Гуттериша указала ООН на невозможность возобновления зерновой сделки
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Представители ООН до сих пор пытаются уговорить Россию сохранить зерновую сделку. И поэтому МИД через критику ООН и лично Гуттериша указал на невозможность возобновления инициативы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в МИД РФ раскритиковали работу генсека НАТО Антониу Гуттериша.
«Россия четко дала понять, что зерновая сделка потеряла для нас всякий интерес. Тем не менее ООН продолжила уговаривать РФ вернуться к договоренностям. Антонио Гуттериш, будучи генеральным секретарем организации, лично выступал с призывами «образумить» Москву», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Подобная публичность в решении важных вопросов России никогда не нравилась. Последней каплей стало обнародование личного послания Гуттериша Владимиру Путину, что является нарушением любых дипломатических правил. Недовольство работой главы организации и стало причиной столь резкой критики со стороны МИД», – подчеркивает эксперт.
«Важно понимать, что заявление министерства не является призывом к ООН поменять свои подходы к зерновой сделке. В России прекрасно понимают, что организация, как и ее генеральный секретарь, продемонстрировали полную неспособность воздействия на ЕС в вопросе выполнения договоренностей», – акцентирует собеседник.
«Для нас было важным публично подчеркнуть невозможность возвращения к инициативе. Это и было сделано через критику ООН и Гуттериша со стороны МИД. Кроме того, отказ от продолжения сотрудничества с организацией ведет и к другому важному направлению внешней политики России – это возможность вести диалог по поставкам зерна с африканскими странами без лишних посредников», – резюмирует Лизан.
Ранее российский МИД резко раскритиковал работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором Гуттериш, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса».
Также отмечается, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекретаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в военных целях.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта
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Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение «будет действовать в течение трех лет», а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.
Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.
На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка».
Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не имеет альтернатив – ни через «маргинальный канал с JP Morgan», ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и «дочек». Предлагаемые ООН меры российская сторона называет «паллиативными», подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь «создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод», подчеркивает МИД России.
Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.
Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Глава ЕС решил не приглашать Зеленского на саммит Евросоюза
Vanguardia: Глава Евросовета Мишель передумал приглашать президента Украины Зеленского на саммит ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться, сообщила испанская газета Vanguardia.
Издание пишет, что Зеленский просил участвовать каким-либо образом на саммите ЕС, но Мишель передумал его приглашать. По данным газеты, лидеры стран Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Украине в рамках вопроса продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
Источники издания сообщили, что на саммите страны Латинской Америки и Карибского бассейна выскажут свое мнение, как положить конец украинскому конфликту.
Саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.
Ранее Financial Times писала, что Европейский союз и Североатлантический альянс могут столкнуться с проблемами из-за низкого уровня поддержки украинского лидера Владимира Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Полянский: Россия не ставила задачу русифицировать Украину
Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия не приемлет нарушение прав русскоязычных на Украине
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Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране, заявил на заседании Генассамблеи первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, у Москвы никогда не было планов уничтожить украинскую идентичность, Россию вполне устраивала такая Украина, какая она была. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не смирится с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения, вопреки конституции самой Украины, с обелением нацистов, с обстрелами Донбасса, передает РИА «Новости».
По его словам, российская спецоперация была начата именно для защиты мирного населения Донбасса. При этом в Москве всегда были готовы к мирному и дипломатическому достижению целей СВО, но Запад не дал заключить Украине парафированный в марте 2022 года договор, который предусматривал в том числе и устраивавшие украинскую сторону гарантии безопасности без вступления страны в НАТО.
Украине внушили мысль о том, что с помощью оружия она воюет за некие демократические ценности и свободы и сможет победить Россию, заключил Полянский.
Ранее зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию Запада.
Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки
Reuters: Россия уведомила Международную морскую организацию о завершении зерновой сделки
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Россия в письме Международной морской организации (ИМО) проинформировала о том, что с завершением зерновой сделки выданные российской стороной гарантии безопасности судоходства будут отозваны, сообщило агентство Reuters.
В письме уточняется, что российская сторона предпримет необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз, представляемых киевским режимом в этом районе. Кроме того, Россия примет меры, учитывая продолжающиеся вооруженные провокации, и попытки атаковать российские военные и гражданские объекты, передает РИА «Новости».
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Ранее в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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ООН не получила уведомлений о продлении зерновой сделки
Источники в ООН сообщили об отсутствии уведомлений от участников зерновой сделки о ее продлении
ООН исходит из того, что идет последний день действия зерновой сделки, уведомлений о ее продлении не поступало, сообщили источники в организации.
Источники ТАСС заявили, что «информации о продлении зерновой сделки все еще не было». Однако в ООН допускают, что сделку удастся продлить за оставшиеся часы. Источник сказал, что в ООН «ждут позицию Москвы». По его мнению, «возможно все».
Весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Последнее судно вышло из Одессы в рамках сделки 16 июля.
Названы понесенные Россией убытки из-за зерновой сделки
РЗС: Зерновая отрасль России потеряла 1 млрд долларов из-за зерновой сделки
Зерновая отрасль Россия в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
По его словам, в результате сделки потери понесли производители удобрений, продление зерновой сделки наносило существенный ущерб российским зерновым поставкам, передает РИА «Новости».
Злочевский отметил, что все ждут, когда исчезнет дисконт, но для этого надо будет трудиться не один год.
Ранее Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
До этого в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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Российские войска за сутки отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны заявило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении
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Российские военные за прошедшие сутки успешно отразили 15 атак со стороны Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ успешно отразили 15 атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка ДНР.
Отмечается, что в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Как указали в Минобороны, в ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
В пресс-службе уточнили, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки противника в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино ЛНР.
В ведомстве добавили, что в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ и поражено до 100 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
Пресс-служба отметила, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, а за прошедшие сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военных, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», указали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.
В сообщении ведомства говорится, что российские войска уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пилиповка ЛНР, Триполье ДНР, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя.
Россия заявила в ООН о превращении Украины в частную военную компанию Запада
Зампостпреда России при ООН Полянский: Украина превратилась в частную военную компанию Запада
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Украина по своей сути превратилась в частную военную компанию западных стран, ведущих опосредованную войну против России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что Киев парафировал проект мирного договора с Москвой, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, однако «при прямом участии Великобритании», режим отказался от урегулирования конфликта.
«Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца», – приводит его слова ТАСС.
Украина, отметил Полянский, по сути, превратилась в частную военную компанию, которую наняли США, Британия и ЕС.
Также дипломат сообщил, что Москва обязательно проведет расследование «омерзительной по сути и топорной по исполнению» антироссийской провокации в украинской Буче. Он отметил, что, по мнению многих экспертов, прямую роль в организации провокации сыграли спецслужбы Британии.
В Кремле подчеркивали, что российское руководство открыто к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Киевский режим, между тем, заявляет о готовности продолжать боевые действия «годами».
В Турции сообщили о попытках Анкары и ООН убедить Россию продлить зерновую сделку
Aydinlik сообщила о попытках Турции и ООН убедить Россию продлить срок действия зерновой сделки
Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить срок действия зерновой сделки, который заканчивается 17 июля, сообщила турецкая пресса.
Как указывает Aydinlik, Москва не раз подчеркивала, что «расторгнет соглашение, если не будут решены «все нерешенные вопросы», передает РИА «Новости».
Источник, знакомый с переговорами вокруг сделки сообщил, что сейчас никакой новой информации нет – Анкара рассчитывает на обнародование решения России, участники сделки «находятся в ожидании».
Напомним, Россия в мае согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Последнее судно вышло из Одессы в рамках сделки 16 июля.
ЕС собрался направить на снабжение ВСУ 20 млрд евро
Politico: ЕС планирует создать фонд в 20 млрд евро для снабжения ВСУ в течение четырех лет
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Европейский союз готовит план военной помощи Украине, который предусматривает выделение 20 млрд евро в следующие четыре года, пишут американские СМИ, уточняя, что сумма предназначена на поставки вооружений и тренировки военных.
Дипломатические источники газеты Politico отмечают, что военная поддержка Украины, вероятнее всего, будет осуществляться через Европейский фонд мира.
Сумма, как поясняет издание, соответствует 5 млрд евро в год. Примерно такой же объем военной помощи получила Украина от ЕС в 2022 году и, предположительно, получит по итогам 2023 года, передает ТАСС сообщение газеты.
Politico подчеркивает, что такие ассигнования станут «тектоническим сдвигом» для самовосприятия Евросоюза, который на протяжении всей своей истории позиционировался как мирный проект.
Данный план помощи, как планируют в ЕС, должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в 50 млрд евро, который также рассчитан на четыре года и который предусматривает дополнительные взносы от стран – членов содружества.
Издание добавляет, что эти 20 млрд евро будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ.
Отметим, что выделение помощи киевскому режиму поддерживают далеко не все страны Евросоюза. Так, эти траты из бюджета ЕС активно критикует Венгрия, которая неоднократно обращала внимание, что Украина не отчитывалась о тратах уже полученной помощи.
Полянский: В кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост
Зампостпреда России Полянский: В кулуарах ООН дипломаты возмутились атакой Киева на Крымский мост
Дипломаты ряда государств в кулуарах ООН выразили возмущение организацией киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что представители ряда государств, в особенности незаангажированных, «высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение». По его словам, всем прекрасно понятно, что киевский режим нанес удар по мирной инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, дипломатам в ООН известно, что в результате украинского удара погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий. Объяснить произошедшее какими-то военными потребностями практически невозможно, подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране.
Страны ЕС не смогли подготовить план по приему Украины в Евросоюз
WSJ: Реалистичного плана приема Украины в состав ЕС нет
Страны – члены Евросоюза не смогли подготовить реалистичный план приема Украины в ЕС, Киев сможет войти в его состав только через несколько лет, сообщила американская The Wall Street Journal.
Руководитель Европейского политического центра Фабиан Цулег отметил, что вступление Украины в ЕС является геополитическим обязательством, но реалистичного плана по ее принятию нет, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что возможно Киев войдет в состав ЕС, но это может произойти только через несколько лет.
WSJ напомнила, что все члены Евросоюза перечисляют взносы в общий бюджет, откуда перечисляют субсидии на помощь менее развитым государствам, а из-за вступления Украины придется изменить всю архитектуру, ведь придется помогать большой стране.
По данным издания, в кулуарах июньского саммита ЕС лидеры 10 европейских государств на неформальной встрече обсудили перспективы интеграции Киева. Дипломаты, знакомые с ходом дискуссии, сообщили, что они не хотят менять договоры Евросоюза. Газета считает, что невозможность решения проблем финансирования, управления и механизмов расширения ЕС может поставить крест на вступлении Украины в сообщество.
Ранее французское издание Monde сообщило, что европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии стать членами ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшие десять лет.
ЕСПЧ отклонил иск России против Украины
ЕСПЧ отклонил иск России против Украины из-за «отсутствия коммуникации» с Москвой
Европейский суд по правам человека отказался рассматривать иск России к Украине по фактам крушения малайзийского Boeing и нарушений прав русскоязычных граждан, причиной такого решения ЕСПЧ назвал «отсутствие коммуникации» с российскими властями.
«Из-за неоднократных случаев отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска», – указано в решении суда, передает ТАСС.
В ЕСПЧ отметили, что последний раз получали запрашиваемые документы от Москвы 19 апреля 2022 года.
Напомним, действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека были прекращены с 16 сентября, с этого момента российская сторона более не является членом Европейской конвенции о правах человека.