В Польше заявили о решении проблемы излишков зерна

Министр сельского хозяйства Польши Телус заявил о решении проблемы излишков зерна

Решение о запрете поставок помогло польским властям справиться проблемой излишков зерна, возникшей из-за наплыва зерновых с Украины, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус.

По его словам, ситуацию удалось взять под контроль. «Если бы не решения правительства, закрытие границы 15 апреля (для зерна) с Украины, то Евросоюз вообще не увидел бы проблемы. ЕС вообще не реагировал», – заявил министр в эфире Польского радио.



Телус добавил, что за минувшие четыре месяца Польша распределила около 4,5 млн тонн зерна с использованием предложенных правительством доплат, передает ТАСС.

В июне сообщалось, что восточноевропейские фермеры бьют тревогу из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. Фермеры были недовольны ввозом зерновых на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам.

В апреле пять стран Центральной Европы – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур.